В Кремле рассказали об идеальном губернаторе

Возглавившие российские регионы после череды отставок губернаторов чиновники проходили отбор и тестирование по особым критериям, рассказал источник в администрации президента.

источник Pravda.Ru

Для этого был создан "портрет идеального губернатора" на основе анализа результатов наиболее успешных из действующих глав регионов, среди которых источник перечислил Калужскую, Белгородскую и Тюменскую области, а также Татарстан и Москву. Затем кандидатов уже оценивали на предмет соответствия "идеальному профилю".

В том числе, учитывалось взаимодействие с жителями и местными элитами. "Местный — не местный" — особого значения не имеет, однако важно, чтобы кандидат хорошо знал регион.

Кроме того, оценивались нацеленность кандидатов на результат, стратегическое мышление, умение говорить с простыми людьми и общаться со СМИ.

Как передает РИА "Новости", на каждый пост подбиралось от пяти до семи кандидатов, до финальной стадии проверки доходили примерно три человека.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", президент России Владимир Путин принял отставку главы Карелии Александра Худилайнена по собственному желанию. Худилайнен стал пятым за последние дни руководителем региона, решившим досрочно оставить пост. Ранее в отставку ушли губернатор Новгородской области Сергей Митин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын, губернатор Пермского края Виктор Басаргин, губернатор Рязанской области Олег Ковалев.

Как ранее отмечали эксперты, в основе подбора кандидатов на посты глав регионов сейчас несколько критериев. Это динамика экономического развития, оценка работы со стороны населения, а также доверие федеральных властей — в том числе большую роль играет отсутствие коррупционной составляющей в деятельности губернатора.

По словам главы государства, ротация — это "совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся". На встрече с экс-губернаторами Путин поблагодарил их за проделанную работу, отметив, что регионы за это время изменились в лучшую сторону.

В сентябре 2017 года выборы глав регионов пройдут в 15 субъектах РФ. В десяти из них будут новые кандидаты. По мнению политологов, можно назвать такое масштабное обновление за короткий срок беспрецедентным, но предполагают, что на этом этапе процесс региональной ротации можно считать завершенным.

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