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Источник Правда.Ру

﻿Песков: в Кремле никогда не смотрели на администрацию США сквозь розовые очки

Политика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва никогда не смотрела на новую американскую администрацию сквозь розовые очки.

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Таким был ответ Пескова на вопрос журналистов, не разочарован ли Кремль новой администрацией США. Пресс-секретарь главы государства добавил, что в Москва никогда не питали лишних иллюзий.

"Поэтому нам нечего разочаровываться", — цитирует Пескова РИА "Новости".

Напомним, ранее Дмитрий Песков назвал самой большой ошибкой предположения западных аналитиков о том, что избранный президент США Дональд Трамп является "нашим человеком".

"Это не наш человек. Это американский человек — президент США", — сказал Песков в интервью "Вести в субботу", которое вышло в эфир на телеканале "Россия 1". Представитель президента заявил, что политики и эксперты, которые пытаются найти связи между российскими властями и Трампом, совершают большую ошибку.

Как сообщала "Правда.Ру", Дональд Трамп рассказал, кто мешает ему подружиться с Россией. Это американские СМИ, которые распространяют ложь о России.

"Я люблю договариваться, я хорошо это делаю, мне все это нравится. Возможно, мне не удастся договориться с Путиным. Но я хочу вам сказать, что фальшивые сообщения СМИ, подготовленные вами, ужасные, фальшивые сообщения только осложняют работу над тем, чтобы договориться с Россией", — заявил он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Трамп отметил, что не знает, удастся ли достичь договоренностей с Россией. В то же время, по его словам, две ядерные державы — Россия и США — должны практически взаимодействовать.

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Трамп рассказал, кто мешает дружбе России и США
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