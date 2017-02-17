﻿Песков: в Кремле никогда не смотрели на администрацию США сквозь розовые очки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва никогда не смотрела на новую американскую администрацию сквозь розовые очки.

Таким был ответ Пескова на вопрос журналистов, не разочарован ли Кремль новой администрацией США. Пресс-секретарь главы государства добавил, что в Москва никогда не питали лишних иллюзий.

"Поэтому нам нечего разочаровываться", — цитирует Пескова РИА "Новости".

Напомним, ранее Дмитрий Песков назвал самой большой ошибкой предположения западных аналитиков о том, что избранный президент США Дональд Трамп является "нашим человеком".

"Это не наш человек. Это американский человек — президент США", — сказал Песков в интервью "Вести в субботу", которое вышло в эфир на телеканале "Россия 1". Представитель президента заявил, что политики и эксперты, которые пытаются найти связи между российскими властями и Трампом, совершают большую ошибку.

Как сообщала "Правда.Ру", Дональд Трамп рассказал, кто мешает ему подружиться с Россией. Это американские СМИ, которые распространяют ложь о России.

"Я люблю договариваться, я хорошо это делаю, мне все это нравится. Возможно, мне не удастся договориться с Путиным. Но я хочу вам сказать, что фальшивые сообщения СМИ, подготовленные вами, ужасные, фальшивые сообщения только осложняют работу над тем, чтобы договориться с Россией", — заявил он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Трамп отметил, что не знает, удастся ли достичь договоренностей с Россией. В то же время, по его словам, две ядерные державы — Россия и США — должны практически взаимодействовать.

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