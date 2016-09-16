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Источник Правда.Ру

Саратовские коммунисты обвинили единороссов в "незаконной победе" до выборов

Политика

В саратовском отделении "Единой России" заявили о намерениях представителей КПРФ еще до выборов в Госдуму обвинить единороссов "в победе незаконным путем".

По словам члена регионального политсовета "Единой России" Сергея Наумова, "в наши руки попала некая инструкция, которая называется "Особое мнение члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса".

В этом документе, по его словам, "по пяти пунктам обвиняются представители партии "Единая Россия" фактически в победе, которой они якобы достигли незаконным путем". 

"То есть выборов еще нет, а нас уже обвинили в том, что мы выиграли, причем выиграли незаконно, нарушая все какие только есть законы РФ о выборах", - цитирует единоросса ТАСС.

По словам Наумова, жалобы на подобные действия направлены в облизбирком и ЦИК. Кроме того, единороссы решили довести свою позицию до избирателей. 

Первый замглавы центрального исполкома единороссов Константин Мазуревский заявил, что в "Единой России" ожидают и комментариев от КПРФ по поводу произошедшего.

"Оборотной стороной борьбы за легитимность является уязвимость системы в том смысле, что уж очень легко поднять шум и отыгрывать на шантаже. КПРФ настолько бледно провели кампанию, что было логично ждать от них спектакля в финале - опытные, всё видали. Раскидать заранее по своим членам комиссий бланки заявлений о нарушениях - логичный шаг... если не палиться. Но в том-то и дело, что в эпоху фотографирующих смартфонов и видеокамер мы живем в доме с прозрачными стенами", - прокомментировал ситуацию на своей странице в "Фейсбук" политолог Алексей Чадаев.

Темы КПРФ Единая Россия выборы в Госдуму
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