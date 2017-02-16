Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон поделились впечатлениями от своей первой встречи

В Бонне, в преддверии министерского заседания G20, прошли переговоры Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона. Еще до начала встречи глава российского МИД отмечал, что рассчитывает на переговорах определить, как выстраивать работу с новой администрацией США.

Фото: AP

Начало встречи было отмечено не самым лучшим образом: госсекретарю США Рексу Тиллерсону не дали договорить вступительное слово.

"Спасибо, господин Лавров, мне также приятно вас видеть", - успел произнести глава американской дипломатии, после чего организаторы встречи от США прервали его и попросили прессу покинуть помещение.

Однако журналисты, освещавшие начало переговоров, подчинились требованию не сразу. Корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс Мэттью Ли успел задать Лаврову вопрос, обеспокоены ли в России "турбулентностью" в Вашингтоне, и влияет ли она на отношения двух стран.

"Вы должны понимать, что мы не вмешиваемся во внутренние дела других государств", - ответил российский министр.

Выступая перед журналистами уже по итогам прошедшей встречи, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что переговоры с госсекретарем США оказались продуктивными.

"Встреча была прагматичной, деловой, я бы сказал, продуктивной в том смысле, что мы сопоставили наши видения, как двигаться по тем направлениям, которые обсуждали наши президенты по телефону 28 января в принципиальном плане", - рассказал Лавров.

По его словам, госсекретарь подтвердил готовность США к восстановлению отношений между Москвой и Вашингтоном. При этом глава МИД отметил, что расхождения между Россией и Америкой невозможно преодолеть "за один присест".

Что касается встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, то Москва исходит из того, что она состоится, когда "президенты сочтут возможным".

Лавров также отметил, что не обсуждал с Тиллерсоном вопрос санкций. Оба министра сошлись во мнении, что это аномалия, и те, кто к санкциям прибегал, должны, в общем-то, оценить для себя, насколько это эффективно, насколько это отвечает нормальному общению между государствами.

Своими впечатлениями от переговоров с главой российского МИД поделился и госсекретарь США Тиллерсон.

По данным агентства Блумберг, Тиллерсон, назвав встречк очень продуктивно, также заявил, что США будут отстаивать свою позицию в отношениях с РФ в тех вопросах, в которых две страны не сходятся во взглядах.

"США рассмотрят возможность (взаимодействия) с Россией, когда мы сможем найти области практического сотрудничества, которые принесут пользу американскому народу", - приводит агентство Франс Пресс заявление Тиллерсона, которое он сделал после встречи с Лавровым.

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