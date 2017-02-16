В Кремле не допускают возможность введения визового режима с Белоруссией

Возможность введения визового режима между Россией и Белоруссией не рассматривают в Кремле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА "Новости".

Фото: AP

«Нет, такая тема не рассматривается», - заявил Песков в ответ на вопрос, допускает ли Кремль такую возможность.

Напомним, с 12 февраля в Белоруссии начал действовать пятидневный безвизовый режим въезда в страну для граждан 80 стран, введенный указом президента Александра Лукашенко. Такой возможностью посетить страну могут воспользоваться иностранные туристы, прибывшие в международный аэропорт "Минск". Главное - иметь при себе паспорт и медицинскую страховку.

Официальный Минск полагает, что в ответ на введение краткосрочного безвизового режима последуют аналогичные шаги со стороны ЕС - "для лучшего развития контактов между Белоруссией и Евросоюзом".

Как сообщала "Правда.Ру", согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, 78% россиян считают правильным ведение визового режима с Белоруссией из-за решения Минска отменить ограничения на въезд гражданам 80 стран. Только 16 процентов согласились на сохранение открытой границы между двумя странами.

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