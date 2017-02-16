Путин: своими действиями НАТО провоцирует Россию, втягивая ее в конфронтацию

Попытки вмешательства извне во внутренние дела России продолжаются, заявил президент Владимир Путина в ходе коллегии ФСБ. Их цель— дестабилизация общественно-политической обстановки в стране.

Фото: kremlin.ru

По словам главы государства, активность зарубежных спецслужб в России не снижается, а особый интерес иностранные разведки проявляют к военно-техническому потенциалу РФ. Только в прошлом году была пресечена деятельность 53 кадровых сотрудников и 386 агентов иностранных спецслужб.

Именно поэтому так важной нейтрализовать попытки иностранных спецслужб получить доступ к закрытым сведениям, прежде всего в области военно-технического потенциала нашей страны, и это сегодня заставляет предъявлять повышенные требования к органам контрразведки.

Отметил президент и тот факт, что в 2016 году, по сравнению с позапрошлым годом, в три раза возросло число кибератак на ресурсы официальных российских структур.

Говоря о взаимоотношениях с Западом, президент отметил, что эти страны постоянно провоцируют Россию и стремятся втянуть ее в конфронтацию. Он напомнил, что на саммите НАТО в июле прошлого года в Варшаве впервые с 1989 года Россия была признана основной угрозой безопасности для альянса, а ее сдерживание официально провозглашено новой миссией НАТО.

По словам главы государства, с этой целью проводится дальнейшее расширение блока. "Собственно, и раньше проводилось, но теперь нашли другое, как им кажется, более серьезное обоснование", - сказал Путин.

Он также обратил внимание на ускорение процесса размещения стратегических и обычных вооружений за пределами национальных границ, входящих в НАТО ведущих государств.

Оценив высокую работу органов безопасности РФ в 2016 году, Путин сказал, что достигнутые ими показатели хорошие и имеют позитивную динамику. "Нашим спецслужбам удалось нанести бандитам и их пособникам ряд ощутимых ударов. Показатели прошлого года это подтверждают: число преступлений террористической направленности снизилось", - сказал Путин.

По сведениям президента, ФСБ вместе с другими силовыми структурами при координации Национального антитеррористического комитета предотвратила 45 преступлений террористической направленности, в том числе 16 терактов.

Глава государства отметил, что в дальнейшем от специальных и силовых структур, прежде всего ФСБ, потребуется особое внимание и концентрация сил в борьбе с терроризмом. Он поставил перед ФСБ задачу блокировать деятельность террористических групп, пресекать их финансовую подпитку и подрывную работу в интернете, а также пресекать деятельность эмиссаров из-за рубежа.

Владимир Путин напомнил о том, что ситуация в мире в прошлом году не стала спокойней, многие угрозы еще больше обострились, в некоторых регионах мира — в странах Ближнего Востока, Азии и Африки, где продолжаются кровавые конфликты — сформировались "фактически террористические армии", которые получают поддержку со стороны определенных государств.

В связи с этим, ради активизации антитеррористического сотрудничества, подчеркнул президент, России необходимо восстановить диалог со спецслужбами США и других стран НАТО.

Говоря о положении дел на Донбассе, Владимир Путин обвинил Киев в стремлении сорвать минские соглашения путем обострения ситуации, подчеркивая, что киевские власти делают ставку на силовое решение конфликта. Кроме того, по его словам, украинские власти "открыто говорят об организации подрывной работы, в том числе и в России", и Москву "это не может не беспокоить".

Напомним, сегодня глава государства принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии ФСБ, посвящённом итогам деятельности ведомства за прошедший период и приоритетным задачам в области обеспечения национальной безопасности на перспективу.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня