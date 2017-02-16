Кремль: многие мировые проблемы требуют совместных усилий и России, и США

На то, что между Россией и США, рано или поздно, но начнут выстраиваться нормальные деловые отношения, выразили надежду в Кремле.

Фото: AP

"Мы надеемся на то, что рано или поздно начнётся процесс выстраивания нормальных деловых отношений с Вашингтоном, и в данный момент мы ориентируемся на это. А проблем очень много, и мы теряем время, не решая эти проблемы", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, многие проблемы носят такой характер, что в одиночку ни США, ни Россия их эффективно решать не могут.

Между тем, уже за первые недели своего президентства Дональд Трамп очень четко обрисовал базовые контуры своей внешней политики. Во всяком случае, теперь ясно, кого он считает ближайшими партнерами и союзниками США. Это Британия, Япония, Израиль. Данные государства, судя по всему, войдут в "лагерь Трампа", с их помощью и поддержкой Вашингтон будет разыгрывать партии с другими глобальными игроками: КНР, Россией, Евросоюзом.

Подробнее читайте об этом в материале обозревателя "Правды.Ру" Дмитрия Нерсесова "США создают новую систему союзов".

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня