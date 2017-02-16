ЕС вложит миллионы евро в российские НКО перед выборами президента

Перед выборами президента России, которые состоятся в 2018 году, активизировались европейские "правозащитники". Под видом продвижения в нашей стране "прав человека и демократических институтов", они намерены вложить в российские НКО миллионы евро, чтобы создать предпосылки возможной дестабилизации обстановки.

Фото: AP

На проект "Европейские инструменты для развития демократии и прав человека", который будет реализовываться в России в 2017–2018 годах, Европейская комиссия готовится потратить шесть миллионов евро.

На подачу заявок у организаций — как европейских, так и российских — есть месяц. Гранты им обещают немаленькие — от 12 до 40 миллионов рублей.

Ознакомившиеся с условиями выделения денег эксперты уже назвали этот проект "инкубатором иностранных агентов", а предполагает он, по мнению специалистов, "ведение слабо завуалированной политической деятельности".

К примеру, заявки от НКО должны быть направлены на "улучшение открытости и ответственности органов власти, поддержку демократических институтов и механизмов". В частности, как сообщает Life, предполагается мониторинг состояния гражданского общества в России и наблюдение за ситуацией с правами человека в пенитенциарной системе, вооружённых силах, зонах и территориях с ограниченным доступом, в правоохранительных органах и избирательной системе. Последнее, к слову, является прямой угрозой стабильности политической системы в стране.

Также НКО должны будут реализовывать проекты по "поддержке и развитию эффективных практик вовлечения гражданских активистов в демократический процесс и мониторинг состояния с правами человека в России".

По сути, в предвыборный период предполагается создать сеть агентов, работающих на иностранные деньги, которые, по мнению экспертов, будут использоваться несистемной оппозицией для дестабилизации общественно-политической обстановки в российских регионах.

Как говорят политологи, такие неформальные сети удобно использовать в рамках стратегии децентрализованного протеста.

Тем временем эту схему в России уже назвали "архаичной практикой времен холодной войны".

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