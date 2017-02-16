Перед выборами президента России, которые состоятся в 2018 году, активизировались европейские "правозащитники". Под видом продвижения в нашей стране "прав человека и демократических институтов", они намерены вложить в российские НКО миллионы евро, чтобы создать предпосылки возможной дестабилизации обстановки.
На проект "Европейские инструменты для развития демократии и прав человека", который будет реализовываться в России в 2017–2018 годах, Европейская комиссия готовится потратить шесть миллионов евро.
На подачу заявок у организаций — как европейских, так и российских — есть месяц. Гранты им обещают немаленькие — от 12 до 40 миллионов рублей.
Ознакомившиеся с условиями выделения денег эксперты уже назвали этот проект "инкубатором иностранных агентов", а предполагает он, по мнению специалистов, "ведение слабо завуалированной политической деятельности".
К примеру, заявки от НКО должны быть направлены на "улучшение открытости и ответственности органов власти, поддержку демократических институтов и механизмов". В частности, как сообщает Life, предполагается мониторинг состояния гражданского общества в России и наблюдение за ситуацией с правами человека в пенитенциарной системе, вооружённых силах, зонах и территориях с ограниченным доступом, в правоохранительных органах и избирательной системе. Последнее, к слову, является прямой угрозой стабильности политической системы в стране.
Также НКО должны будут реализовывать проекты по "поддержке и развитию эффективных практик вовлечения гражданских активистов в демократический процесс и мониторинг состояния с правами человека в России".
По сути, в предвыборный период предполагается создать сеть агентов, работающих на иностранные деньги, которые, по мнению экспертов, будут использоваться несистемной оппозицией для дестабилизации общественно-политической обстановки в российских регионах.
Как говорят политологи, такие неформальные сети удобно использовать в рамках стратегии децентрализованного протеста.
Тем временем эту схему в России уже назвали "архаичной практикой времен холодной войны".
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!
Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
Существует много способов войти в Историю, но, несомненно, один из самых почетных и "долгоиграющих" — это когда твое имя увековечено в таблице Менделеева. Писатель Владимир Губарев побеседовал с директором Лаборатории ядерных реакций имени Г. Н. Флёрова Сергеем Дмитриевым о том, как был получен 118-й элемент, названный в честь академика Юрия Оганесяна.