Сергей Полонский собрался баллотироваться на пост президента России

Экс-олигарх Сергей Полонский намерен баллотироваться на пост президента. Об этом в четверг заявил его адвокат Славик Брсоян.

Сергей Полонский. Архивное фото

По его словам, заявление на эту тему было сделано в рамках судебного заседания. "И это была не шутка с его стороны. Человек себя виновным не считает, я разделяю его позицию. И он на сегодняшний день не признан виновным. И поэтому никаких ограничений в избирательном праве на него не наложено. Он считает и верит в то, что если хотя бы какой-то намёк на объективность будет, то в отношении него не будет постановлен обвинительный приговор. И тогда он будет принимать участие в выборах", — цитирует адвоката издание Life.

Сергею Полонскому грозит до десяти лет лишения свободы — предпринимателя подозревают в мошенничестве. Следствие полагает, что в 2008–2009 годах Полонский похитил деньги участников долевого строительства многоквартирных домов ЖК "Кутузовская миля" и ЖК "Рублёвская Ривьера". Общая сумма похищенного превысила 2,6 миллиарда рублей. Сам бизнесмен виновным себя не признает.

Напомним, накануне жена фигуранта "болотного дела" Сергея Удальцова сообщила на своей странице в Twitter о том, что оппозиционер будет выдвигать свою кандидатуру на президентские выборы.

"Если Навальный собрался баллотироваться в президенты — то Удальцов тоже будет", — написала Анастасия Удальцова. Что касается Алексея Навального, то он объявил о намерении баллотироваться на пост президента 13 декабря.

Как отмечала ранее Pravda. Ru, полной ясности с юридическим статусом новоявленного кандидата все равно пока нет. 16 ноября Верховный суд России отменил приговор в отношении Навального, признанного виновным в хищении имущества госпредприятия "Кировлес".

Дело направлено на повторное рассмотрение в Ленинский райсуд Кирова. Основанием для этого решения стало постановление ЕСПЧ, обнаружившего нарушение прав Навального и Петра Офицерова (второго фигуранта дела) на справедливое судебное разбирательство.

В связи с этим звучали предположения, что заявив о выдвижении в качестве кандидата на пост президента, Навальный может попытаться в дальнейшем использовать это для давления на суд. Ведь одно дело — судебный процесс с участием блогера, и другое — человека с неким статусом. Что вполне можно использовать в медийной кампании — если, допустим, вердикт суда Навального и Ко не устроит.