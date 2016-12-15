Медведев рассказал, как удалось избежать повторения кризиса 90-х

Сегодня премьер-министр России проводит девятый по счету разговор с журналистами ведущих телеканалов. Подводя итоги уходящего года, Дмитрий Медведев отвечал на вопросы об экономике, внутренней политике и международной повестке.

Фото: AP

В ходе интервью глава правительства пояснил: чтобы не вернуться к ситуации 1990-х годов, власти страны решили не накачивать экономику деньгами, увеличивая тем самым госдолг и дефицит бюджета.

Премьер-министр рассказал, почему в нынешних сложных условиях правительство страны не пошло на снижение налогов и увеличения госрасходов, стимулируя экономический рост.

"Я сразу скажу, что, конечно, всегда есть выбор между теми решениями, которые нужно принимать. И есть такая русская пословица: "По одежке протягивают ножки". Иными словами - невозможно планировать какое-то бурное развитие, если для этого нет макроэкономических условий. Именно поэтому... у нас экономика сначала падала на 4%, а в этом году совсем немножко, а в следующем году начнется переход к росту", - сказал Дмитрий Медведев.

Можно, конечно, и накачать деньгами экономику, дав ей больше денег для развития, но при этом увеличив инфляцию, пояснил он.

"Если бы мы пошли по пути накачивания экономики деньгами, у нас бы выросла инфляция, в очередной раз обесценились заработки наших людей, пенсии бы обесценились и невозможно было бы вообще планировать ипотеку. То есть мы вернулись бы к ситуации 90-х годов. Поэтому мы принимали исключительно ответственные решения. Не всегда они были простые, но я считаю, что они были выверенными", - подытожил премьер-министр.

Также Дмитрий Медведев сообщил в ходе беседы с журналистами, что не правительств пока не собирается отменять плоскую шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которая существует уже давно.

"Многие забыли, что в 90-е годы у нас была прогрессивная шкала. Значительная част вознаграждений и в крупных компаниях, и мелких компаниях, и государственных структурах, в частных структурах выплачивалась в конвертах. Просто, чтобы не платить государству налоги. В настоящий момент каждый год происходит увеличение налоговой базы НДФЛ. Этот налог не падает, а растет. Просто потому что люди думают, этот налог надо платить, он умеренный, он нормальный", - сообщил Медведев.

При этом он отметил, что не исключает перехода к прогрессивной шкале НДФЛ в будущем. "Я не могу исключить, что когда-то государство вернется к обсуждению и этого вопроса. Но в настоящий момент вопрос изменения налога на доходы физических лиц, то есть подоходного налога, в повестке дня не стоит", - сказал он.

Говоря об экономике страны в целом, Дмитрий Медведев отметил, что правительство не удовлетворяют темпы ее роста в 0,5%, 1% и даже в 1,5%, хотя, конечно, это лучше, чем то, что экономика продемонстрировала в этом году. Надо добиться темпов роста, превышающих среднемировые, считает премьер.

Почему не устраивает? Потому что нам нужно, чтобы произошли качественные изменения экономики нашей страны, а этого можно достичь, и об этом было сказано в послании президента, только если мы будем прирастать быстрее, чем весь мир", - сказал Медведев.

Конечно, добиться этого не просто, но возможности для этого есть.

"В последнее время мы старались принимать решения, направленные на изменение структур нашей экономики. Причем, если раньше решения были основаны просто на экономических расчетах, то два года назад нам пришлось на них пойти и в силу внешней ситуации, и внутренних проблем", - отметил Медведев.

Он пояснил, что речь идет о том давлении, которое было оказано на экономику РФ как в части санкций, так и в закрытии рынков кредитования, а также обвал цен на энергоресурсы.

Власти России выполняют все социальные обязательства перед гражданами, сохранили макроэкономическую стабильность, но показатели могли бы быть и лучше, считает премьер-министр.

"Что касается социально-экономической проблематики, то, мне кажется, главным является то, что мы развиваемся, что несмотря на внешние ограничители, внутренние проблемы, мы сохранили макроэкономическую стабильность, выполняем социальные обязательства, которые принимаем на себя", - заявил Медведев в ходе интервью российским телеканалам.

Главным результатом социально-экономического развития в таких сложных экономических условиях, по его мнению, можно считать тот факт, что правительство платит зарплаты, пенсии, продолжает развивать образование и здравоохранение.

Однако, при этом он добавил: "Скажем прямо, если говорить о макроэкономических показателях, то они, конечно, могли бы быть и лучше".