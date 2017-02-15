Константин КОСТИН: У новых губернаторов полгода, чтобы войти в курс дел

Изменения в губернаторском корпусе, произведенные президентом России, соответствуют обозначенным Кремлем критериям эффективности. Об этом в среду заявил глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

Константин Костин. Фото: civilfund.ru

По его мнению, "у новых назначенцев есть чуть более полугода для того, чтобы вникнуть в курс дела, сформулировать приоритеты развития территорий, консолидировать региональные элиты, добиться, чтобы власти всех уровней территории субъекта работали в режиме единой команды, обратиться за поддержкой своей программы к жителям регионов в ходе единого дня голосования в сентябре этого года".

За последнюю неделю о досрочном сложении полномочий заявили главы пяти российских регионов - Виктор Басаргин (врио губернатора Пермского края назначен Максим Решетников), Вячеслав Наговицын (врио главы Бурятии - Алексей Цыденов), Сергей Митин (врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин), Олег Ковалев (врио губернатора Рязанской области Николай Любимов), Александр Худилайнен (врио главы Карелии Артур Парфенчиков).

Решить поставленные задачи новым главам регионов вполне по силам, уверен Константин Костин.

"Для этого они обладают необходимыми качествами - молодые, успешные управленцы, имеющие самый разнообразный опыт, как на региональном, так и на федеральном уровне. Все они прошли четкую систему профессионального отбора и отвечают критериям, сформулированным администрацией президента РФ - способность обеспечивать экономическое развитие территорий, быть политическими лидерами, консолидировать вокруг себя региональные элиты и получать высокие оценки доверия со стороны населения, отсутствие претензий, связанных с конфликтом интересов и коррупцией", - сказал эксперт агентству "Интерфакс".

Он также обратил внимание на то обстоятельство, что речь идет о регионах, где в сентябре этого года должны пройти выборы губернаторов. Всего таких регионов пятнадцать - и в десяти из них новые кандидаты, предложенные президентом. Речь о досрочных выборах не идет, подчеркнул глава ФоРГО.

Предпосылок для последующих кадровых изменений в губернаторском корпусе он не видит. Хотя и полностью исключать этого нельзя, если "появятся основания по результатам работы правоохранительных органов".

Глава ФоРГО считает косвенной связь нынешних кадровых ротаций и президентских выборов.

"Отношение к власти в целом зависит от того, насколько эффективно работают руководители территорий. Многие новые назначенцы напрямую связаны с президентом в силу своей работы. Все они получили от президента Путина доверие, поддержку и дали главе государства определенные обещания", - сказал эксперт.

При этом Константин Костин не исключил кадровых изменений на федеральном уровне.

"Полагаю, что смена поколений - это процесс, который касается не только регионов, но всех органов власти. Но здесь крайне важно, чтобы не было торможения, кампанейщины и метаний. Ротация ради ротации смысла не имеет. Она оправдана только тогда, когда к управлению на ту или иную должность приходит человек, который способен работать эффективнее предшественника, достигать более высоких результатов", - сказал глава ФоРГО.