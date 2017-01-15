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Источник Правда.Ру

Патрушев: Идет массированная атака на российские информационные системы

Политика

Значительный рост числа попыток  нанесения ущерба отечественным информационным системам со стороны внешних сил зафиксирован в России в последнее время.  Об этом заявил  секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

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"В последнее время мы фиксируем значительное увеличение попыток нанесения ущерба российским информационным системам со стороны внешних сил… Это и случаи хакерства, и несанкционированный сбор персональных данных", — сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

По его словам, широко используются мировые операторы и провайдеры, а применяемые методы постоянно эволюционируют.

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломах, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в декабре США объявили о новых санкциях против России. Речь идет о высылке 35 дипломатов. Белый дом также объявил о введении санкций против руководства российских спецслужб, в том числе ГРУ и ФСБ, считая их причастными к кибератакам на избирательные институты в США в период выборов президента в 2016 году.

Россия не стала отвечать "зеркально" и заниматься, как отметил президент РФ Владимир Путин, "кухонной дипломатией".

В конце года в открытый доступ наконец-то выложили доклад ФБР о тех самых пресловутых "русских хакерах". То есть американской (и мировой) публике предложили хоть что-то похожее на доказательство много месяцев звучавших обвинений. Правда, составленный всего на 13 страницах документ рождает у специалистов больше вопросов, чем ответов.

Никаких конкретных лиц авторы документа не называют. Они лишь перечисляют 48 ников (прозвищ) предполагаемых хакеров; из них только один - Tsar Team - имеет в своём составе русскоязычные морфемы. Доклад сопровожден абстрактными схемами, показывающими принцип деятельности хакерских групп, но без каких-либо конкретных подробностей.

Источники  информации, на которых построила свой доклад о "вмешательстве России" в выборы в США американская разведка, высмеял портал WikiLeaks. "В рассекреченном докладе о "российских хакерских атаках" есть интересная оговорка, согласно которой его составляли на основе телепередач и твитов", - иронизирует организация.

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Темы кибербезопасность
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