Forbes в четвертый раз признал Владимира Путина самым влиятельным в мире

Президент России Владимир Путин возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии американского журнала Forbes.

"И у себя на Родине, и в Сирии, и на президентских выборах в США российский лидер продолжает добиваться всего, что он хочет", — отмечает Forbes.

Второе место в рейтинге занимает избранный президент США Дональд Трамп, который, к слову, недавно стал "Человеком года" по версии Time, третье — канцлер Германии Ангела Меркель, четвертое — председатель КНР Си Цзиньпин, пятое — Папа Римский Франциск.

Нынешний президент США Барак Обама занимает в этом списке только 48 место.

Победу Путину политологи приписывали заранее. Эксперты говорят, что популярность Путина за рубежом объясняется культом силы. Несмотря на критику глав западных государств, рейтинг Владимира Путина в США растет. Согласно проведенному The Economist опросу, всего лишь 27% республиканцев негативно относятся к российскому лидеру. Два года назад этот показатель составлял 66%.

Кстати, в список самых влиятельных женщин мира в этом году вошла глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В этом году она заняла в списке 56-ю позицию, поднявшись на 15 строчек по сравнению с прошлым годом. Канцлер Германии Ангела Меркель в шестой раз возглавила этот список. На второй строчке рейтинга снова оказалась Хиллари Клинтон. Замыкает тройку лидеров глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен.

Поддерживают главу государства по-прежнему и россияне. Социологический опрос, проведенный Левада-центром на днях, показал, почему россияне доверяют российскому президенту Владимиру Путину. 28% опрошенных считают, что "он успешно и достойно справляется с решением проблем страны", а 39% уверены, что сможет справляться с ними и в дальнейшем. По мнению 29% респондентов, "люди не видят, на кого другого они еще могли бы положиться".

Согласно данным недавнего опроса, рейтинг доверия президенту составляет сейчас 86 процентов.

Как ранее сообщала Правда.Ру, россияне хотят, чтобы Владимир Путин шел на четвертый срок. За это высказались 63 процента опрошенных. Причем число жителей страны, желающих видеть в кресле главы государства Владимира Путина, с каждым годом растет. Четыре года назад их насчитывалось всего около 34 процентов. А пару лет спустя показатель увеличился до 58 процентов.

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