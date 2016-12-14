Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Forbes в четвертый раз признал Владимира Путина самым влиятельным в мире

Политика

Президент России Владимир Путин возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии американского журнала Forbes.

356761.jpeg

"И у себя на Родине, и в Сирии, и на президентских выборах в США российский лидер продолжает добиваться всего, что он хочет", — отмечает Forbes.

Второе место в рейтинге занимает избранный президент США Дональд Трамп, который, к слову, недавно стал "Человеком года" по версии Time, третье — канцлер Германии Ангела Меркель, четвертое — председатель КНР Си Цзиньпин, пятое — Папа Римский Франциск.

Нынешний президент США Барак Обама занимает в этом списке только 48 место.

Победу Путину политологи приписывали заранее. Эксперты говорят, что популярность Путина за рубежом объясняется культом силы. Несмотря на критику глав западных государств, рейтинг Владимира Путина в США растет. Согласно проведенному The Economist опросу, всего лишь 27% республиканцев негативно относятся к российскому лидеру. Два года назад этот показатель составлял 66%.

Кстати, в список самых влиятельных женщин мира в этом году вошла глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В этом году она заняла в списке 56-ю позицию, поднявшись на 15 строчек по сравнению с прошлым годом. Канцлер Германии Ангела Меркель в шестой раз возглавила этот список. На второй строчке рейтинга снова оказалась Хиллари Клинтон. Замыкает тройку лидеров глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен.

Поддерживают главу государства по-прежнему и россияне. Социологический опрос, проведенный Левада-центром на днях, показал, почему россияне доверяют российскому президенту Владимиру Путину. 28% опрошенных считают, что "он успешно и достойно справляется с решением проблем страны", а 39% уверены, что сможет справляться с ними и в дальнейшем. По мнению 29% респондентов, "люди не видят, на кого другого они еще могли бы положиться".

Согласно данным недавнего опроса, рейтинг доверия президенту составляет сейчас 86 процентов.

Как ранее сообщала Правда.Ру, россияне хотят, чтобы Владимир Путин шел на четвертый срок. За это высказались 63 процента опрошенных. Причем число жителей страны, желающих видеть в кресле главы государства Владимира Путина, с каждым годом растет. Четыре года назад их насчитывалось всего около 34 процентов. А пару лет спустя показатель увеличился до 58 процентов.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 


Владимир Путин признан в США "ведущим мыслителем"
Темы Владимир Путин
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
10 советов, как сварить вкусный кофе
Рецепты
10 советов, как сварить вкусный кофе
Какие упражнения избавят от живота и боков
Красота
Какие упражнения избавят от живота и боков
Комментарии
Актуальная аналитика
Ближний Восток
"Американцы никогда не бомбили боевиков"
Изобретения
Беспилотный автобус? Пока фантастика
Как отстоять права
Даже тюрьма должна быть человеческой
Читательский топ
В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
ВКС России в ночь на воскресенье отбили попытки боевиков войти в Пальмиру
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Прощание славян: Порошенко поблагодарил уходящего президента Болгарии за помощь "в отражении российской агрессии"
Лидер "Океана Эльзы": всех на Украину пускать и виновных арестовывать
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Криминал
В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми

Отец избивал и запугивал их, чтобы девочки не рассказывали о происходящем в семье.

В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
ВКС России в ночь на воскресенье отбили попытки боевиков войти в Пальмиру
Происшествия
ВКС России в ночь на воскресенье отбили попытки боевиков войти в Пальмиру
Бывший СССР
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Мир
Прощание славян: Порошенко поблагодарил уходящего президента Болгарии за помощь "в отражении российской агрессии"
Мир
На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"

Резолюция с требованием немедленного прекращения боевых действий в Сирии была принята сегодня на заседании Генассамблеи ООН.

На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Бывший СССР
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Спорт
USADA потребовала выкинуть Россию из МОК
Криминал
В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
Бывший СССР
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!

На Украине скептически относятся к способности казахов создать собственное государство.

Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Доигрались: Гастарбайтерам запретят переводы из России
Экономика
Доигрались: Гастарбайтерам запретят переводы из России
Происшествия
Минобороны: Кино о "российских бомбардировках" в Сирии снимали боевики
Наука и техника
Археологи обнаружили удивительные объекты майя в Гватемале
Юрий Носовский Беспилотный автобус? Пока фантастика Юрий Носовский Любовь Степушова (Люлько) Отчет ЕС по Украине - одна сплошная ложь. Зачем? Любовь Степушова (Люлько) Дмитрий Нерсесов "Пальмирский рецидив": Новые угрозы миру Дмитрий Нерсесов
Комментарии
Игорь Клепцов Пенсионеров-бедняков освободят от непосильных долгов и кредитов?
Виктор Сафарян ВКС России в ночь на воскресенье отбили попытки боевиков войти в Пальмиру
strateg s Уральский охотник решил проверить медвежий капкан, сунув в него голову
Liza Orlovskaya Пенсионеров-бедняков освободят от непосильных долгов и кредитов?
Виктор Сафарян Владимир Олейник: Суд получит доказательства преступлений на Украине
Виктор Сафарян Россия - основной партнер Азербайджана
Николь Смитт Уральский охотник решил проверить медвежий капкан, сунув в него голову
Николь Смитт Уральский охотник решил проверить медвежий капкан, сунув в него голову
Артур Газзаев Отчет ЕС по Украине - одна сплошная ложь. Зачем?
Вячеслав Кононов Бойцов батальона "Азов" вербовали в Бразилии
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?