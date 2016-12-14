Жена Удальцова сообщила о его намерении баллотироваться в президенты

Жена фигуранта "болотного дела" Сергея Удальцова сообщила на своей странице в Twitter о том, что оппозиционер также будет выдвигать свою кандидатуру на президентские выборы, раз это сделал Алексей Навальный.

Сергей Удальцов. Фото: АР

"Если Навальный собрался баллотироваться в президенты — то Удальцов тоже будет", — написала Анастасия Удальцова.

Напомним, ранее Алексей Навальный объявил о намерении баллотироваться на пост президента России в 2018 году. По его собственным словам, он долго размышлял на эту тему. И пришел к выводу — надо. О своих планах он рассказал во время обращения, которое размещено на канале YouTube. Блогер добавил, что хорошо понимает, что стать кандидатом ему будет непросто.

По мнению политолога Алексея Мартынова, всерьез относиться к заявлениям Алексея Навального нет возможности. "Конечно, у нас демократия. И формально в демократическом государстве каждый гражданин, не ограниченный в правах, может избираться и быть избранным. Другой вопрос, что все-таки есть здравый смысл. Электоральных перспектив подобные персонажи не имеют", — сказал эксперт Pravda. Ru.

"Дело даже не в том, что он выступает с резкой критикой высокопоставленных чиновников, ради Бога. Кстати сказать, определенная доля здравого смысла в этом есть. Другой вопрос, что на определенном этапе деятельности Навального качнуло совершенно в другую сторону, что-то перещелкнуло в голове. Бывает. В конце концов, в свободной стране каждый гражданин имеет право сойти с ума", — считает Алексей Мартынов.

По мнению руководителя "Политической экспертной группы" Константина Калачева, все попытки оппозиционных политиков выдвинуть свою кандидатуру в президенты являются самопиаром.

"Шансы Удальцова на принятие участия в выборах президента еще меньше, чем у Навального. На самом деле сейчас все эти заявления — это чистой воды самопиар, каждый пытается напомнить о себе. Удальцов давно не на слуху. Когда-то он действительно был "звездой", но в последнее время звучал не часто. И сейчас у него появилась возможность напомнить о себе — спасибо супруге", — сказал эксперт Лайфу.

Ранее, комментируя заявление Алексея Навального о продлении дела "Кировлеса", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что те, кто признаны виновными в уголовных делах, участвовать в президентских выборах не может. Сергей Удальцов также является фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти на Болотной площади, а также о приготовлении к организации массовых беспорядков на территории России.

Напомним, 17 июня Навальный обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой допустить свою незарегистрированную и официально распущенную "Партию прогресса" до выборов в Государственную Думу. Об этом он написал на своем сайте.

Навальный сослался на выборы в мэра Москвы, когда он получил 28% голосов избирателей, и теперь он решил, что на основании этого его гипотетически существующая партия могла бы побороться за места в думе. По сути, такая просьба перечеркивает все "демократические" идеалы оппозиционера.

Дело в том, что демократия и правовое государство, за которые так ратует господин Навальный, подразумевают неукоснительное следование закону и процедурам. Причем все ветви власти должны действовать, строго в рамках своей компетенции. Поэтому, просьба Навального, адресованная Владимиру Путину, выглядит не только шкурно, но и до мозга костей провинциально.

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