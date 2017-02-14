Глава Рязанской области Олег Ковалев объявил об отставке

Губернатор Рязанской области Олег Ковалёв объявил о досрочном сложении полномочий. Он отметил, что принял решение не участвовать в выборах в сентябре.

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— Считаю, что выполнил задачу, которую ставил передо мной президент В. В. Путин. Регион хороший, развивающийся, у него есть большой потенциал. Общество доверяет власти. Это подтверждают результаты выборов всех последних лет, — добавил Ковалёв. — Поскольку я один из самых возрастных губернаторов в стране, считаю наиболее правильным смену регионального лидера именно сейчас.

Олег Иванович Ковалёв занимал пост губернатора Рязанской области 9 лет — с 12 апреля 2008 года, передает "Лайф".

Как сообщала "Правда.Ру", президент России принял отставку Вячеслава Наговицына. 7 февраля Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий главы республики Бурятия". Ранее глава Пермского края Виктор Басаргин принял решение не идти на новый губернаторский срок и обратился к президенту с просьбой снять его с должности.

А накануне о досрочном сложении своих полномочий заявил губернатор Новгородской области Сергей Митин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что обновление губернаторского корпуса — это не кампания, а процесс. Он отметил, что губернаторская ротация для президента Владимира Путина - это "константа", это его линия и она "будет продолжена". Анонсировать отставки глав регионов он отказался, предложив дождаться принятия соответствующих решений.

"Безусловно, кадровый резерв есть, работает кадровая служба, работает достаточно эффективно. Скажем так, скамейка запасных достаточно длинная. Вы сами видите по назначениям последних месяцев, последнего года, наверное, что ставка делается на энергичных, молодых, харизматичных профессионалов, которые уже имеют определенный опыт работы и зарекомендовали себя как действительно эффективные управленцы", — сказал он.

"Многие приписывают этим процессам какую-то излишнюю политизированность. Я думаю, что здесь нет никакой политизированности. Это чисто кадровая работа. И, насколько я знаю, создается и создан уже кадровый резерв. Президентский, фактически, кадровый резерв", — сказал Pravda.Ru политолог Валерий Фадеев.

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