"Левада-центр": Россияне действительно верят Путину как отцу

Социологический опрос, проведенный Левада-центром, показал, почему россияне доверяют российскому президенту Владимиру Путину. 28% опрошенных считают, что "он успешно и достойно справляется с решением проблем страны", а 39% уверены, что сможет справляться с ними и в дальнейшем. По мнению 29% респондентов, "люди не видят, на кого другого они еще могли бы положиться".

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Почти три четверти россиян уверены в стремлении Путина улучшить жизнь народа. При этом 24% из них считают, что ему удастся это сделать, а 48% опасаются, что ему помешает бюрократия и отсутствие хорошей команды, сообщает Интерфакс.

Согласно данным недавнего опроса, рейтинг доверия президенту составляет сейчас 86 процентов.

Как ранее сообщала Правда.Ру, россияне хотят, чтобы Владимир Путин шел на четвертый срок. За это высказались 63 процента опрошенных. Причем число жителей страны, желающих видеть в кресле главы государства Владимира Путина. С каждым годом растет. Четыре года назад их насчитывалось всего около 34 процентов. А пару лет спустя показатель увеличился до 58 процентов.

Каждый пятый респондент не хочет, чтобы Путин пошел на новый срок и возглавил РФ после 2018 года. К слову, в 2012 году таких было гораздо больше — 40 процентов.

Лишь четверть наших соотечественников верит в то, что до конца нынешнего президентского срока Владимира Путина в России появится кто-то, кто сможет прийти ему на смену. В обратном уверены 46 процентов опрошенных. Эти цифры за последние годы тоже кардинально поменялись. В 2012 году половина россиян полагала, что к 2018 году в стране появится лидер, который сможет стать достойным преемником Путина, и только 23 процента так не считали.

Количество сторонников и даже поклонников российского президента растет и за рубежом. Путин вошел в шорт-лист "людей года" Time. Однако человеком года выбрали Дональда Трампа.

Владимир Путин уже признавался авторитетным американским изданием главной персоной года — в 2007 году. Французское агентство AFP включило президента России Владимира Путина в тройку наиболее влиятельных политиков, кроме того Foreign Policy снова включил Путина в рейтинг "глобальных мыслителей" планеты.

Также Forbes уже третий год подряд называет Владимира Путина самым влиятельным в мире человеком — при этом Обама остается далеко позади. Американский политолог Дуглас Шон заявил, что "в некотором смысле победитель президентских выборов 2016 года уже ясен — это Владимир Путин".

Напомним, издание Foreign Policy в конце 2015 года пополнил список главных мировых мыслителей фамилией российского президента Владимира Путина.

В этот список издание решило его внести за "роль миротворца", о которой часто упоминают в последнее время многие мировые СМИ, высоко оценивая вклад Путина в борьбу с мировым терроризмом.

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