Кремль: украинский иск в ВТО не останется без ответа

Процедуры, предусмотренные международным правом, готова применить Москва в ответ на иск Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом в понедельник, 13 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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"Существуют предусмотренные международным правом методы и способы защиты интересов РФ, которые будут применяться в данном случае, ровно как и в других аналогичных", — сказал Песков.

При этом представитель Кремля отказался отвечать на вопрос о возможных последствиях иска. "Здесь какие-то эвентуальные рассуждения вряд ли уместны", — подчеркнул он.

Как сообщала "Правда.Ру", сегодня стало известно о том, что Украина через ВТО попытается снять ограничения на транзитные перевозки через Россию в Казахстан и Киргизию. Киев затребовал сформировать панель арбитров Всемирной торговой организации в связи с ограничением транзита по территории России. Об этом заявили в Министерстве экономического развития и торговли Украины. Соответствующее требование Киев уже направил во Всемирную торговую организацию.

В сентябре прошлого года Киев уже просил ВТО провести консультации с РФ по поводу ограничения транзита украинских товаров, который был введен с 1 января 2016 года. Консультации планировалось провести 10 ноября. По словам заместителя министра экономического развития и торговли Украины Наталии Микольской, ожидаемого результата достичь не удалось. Поэтому Киев заявил о намерении добиваться создания панели арбитров ВТО.

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