Низкопоклонство XXI века: где наше самоуважение

Почему с неизбежностью возвращается понятие низкопоклонства перед Западом и что оно означает? Насколько уровень безнаказанной полицейской жестокости при зверских расправах над мирными протестующими в Фергюссоне в США превосходил события в сирийском городе Дераа, приведшие к началу сирийского кризиса? Почему либералы надеются, что Дональд Трамп их услышит и "уволит" Владимира Путина? Об этом и многом другом в прямом эфире Pravda.Ru рассуждает обозреватель Саид Гафуров.
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Работая над простыми детскими задачами на логику, школьница Валерия Мацокина из Анапы вывела теорему, с помощью которой можно выиграть в лотерею.
С момента заключения Минских договорённостей уже прошло два года, однако до сих пор ни один их пункт не был реализован, пишет Der Tagesspiegel.
Это документально подтверждается отчетами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.