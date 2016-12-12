Единороссы рассказали о новых уловках торговых сетей

Поправки в закон о торговле, которые были приняты летом 2016 года, помогли сдержать рост цен. Однако при этом торговые сети требуют от производителей скидок, чтобы сохранить прежнюю прибыльность.

В связи с этим необходимо и дальше работать над обеспечением дополнительных условий для честной конференции, считает руководитель федеральной мониторинговой группы партии "Единая Россия" "Честная цена", вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Она отметила, что "сейчас все выплаты запрещены, поэтому они (торговые сети — прим.) пытаются перевести их в скидку, в формат отпускной цены и тем самым легализовали торговую наценку".

"В связи с этим мы хотим получить информацию о настоящей цене производителя продуктов. Нужно узнать, сколько стоит товар на полке, и какой объем скидки", — отметила Ирина Яровая в ходе встречи рабочей группы, которая занимается отслеживанием исполнения принятого закона.

Она обратилась с просьбой к региональным мониторинговым группам "Честная цена" провести встречи напрямую с производителями и поставщиками, чтобы получить более объективную информацию о ходе исполнения закона.

"Президент РФ Владимир Путин сказал, что просит продолжить нас эту работу и посмотреть, как с 1 января будет исполняться закон, посмотреть на плюсы и формирующееся тенденции, чтобы цена была всем понятна и стала нормой", — напомнила депутат.

Информацию о требованиях торговых сетей насчет скидок подтвердил член президиума "Опоры России" Алексей Небольсин. В отдельных случаях размер скидки составляет от 10 до 30 процентов от стоимости товара. "Сети повысили валовую выручку за счет резкого увеличения торговой наценки. Если средняя наценка до вступления закона составляла 25-40 процентов, то с 1 января 2017 года станет 40-75 процентов", — рассказал он.

При этом в целом в сфере торговли наблюдается улучшение условий — сокращение сроков оплаты, введение более точного пакета документов для заключения сделок и переход на чистую цену, без бонусов.

По словам члена генсовета партии, руководителя проекта "Народный контроль", первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Лисовского, выявлены и другие обходные маневры, которыми пользуются торговые сети — это необоснованный рост штрафов для производителей, чрезмерное увлечение акциями, которые оплачивает, опять же, производитель, говорится в сообщении на сайте "Единой России".

Следующая встреча рабочей группы намечена через месяц. По словам Ирины Яровой, за этой время нужно собрать информацию, дабы иметь возможность выйти на широкое обсуждение возможных изменений для исполнения закона.

"Мы в полной мере понимаем ответственность перед президентом, должны выполнить его поручение, которое он дал нам на встрече", — добавила она.

Закон, ограничивающий максимальный размер вознаграждения, который торговые сети получают от поставщиков за приобретение определенного количества товаров, был принят летом этого года. Речь идет о так называемом ретро-бонусе.

До принятия закона он установлен в размере десяти процентов — а снижен до пяти.

Согласно документу, размер вознаграждения подлежит согласованию сторонами договора. В его сумму будет включена плата за оказание услуг по продвижению товаров, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке этих товаров.

При расчете бонуса не учитывается сумма НДС, предъявляемая поставщиком ритейлеру, а в отношении подакцизных товаров — не учитывается сумма акциза. Кроме того, торговым сетям и поставщикам запрещается взимать и вносить плату за право поставок продовольствия в торговые объекты и за изменение ассортимента товаров.

После встречи с президента России с лидерами парламентских фракций в июле, "Единая Россия" создала четыре группы для мониторинга исполнения резонансных законов. Результаты этой работы будут представлены в виде доклада президенту России Владимиру Путину. Речь в том числе об исполнении законов о торговле, создания лесопарковых зеленых поясов крупных городов, а также о вовлечении в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения.