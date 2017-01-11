Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Мэр Томска заподозрил Госдеп США в сборе подписей за его отставку

Политика

Мэр Томска Иван Кляйн утверждает, что подписи за его отставку могут быть поддельными. Он не исключил накрутки голосов под соответствующей петицией. Петицию за смену администрации Томска опубликовал на сайте change.org местный житель Станислав Перунов. Он заявил, что сам хочет стать мэром.

357993.jpeg
фото: Вконтакте, группа Администрация Томска

Горожанин обратился к президенту Владимиру Путину и обратил внимание на плохую очистку улиц от снега, "коллапс пассажироперевозок" и "раздачу" земельных участков.

"При наступлении весны, город превратится в одно сплошное болото, потому что вывозить снег, со слов администрации города, просто некуда. Вопрос с утилизацией снега поднимался несколько раз, но остается в зачаточном состоянии. Также администрация нашего города "придумала" провести аукционы на предоставление услуг по перевозке пассажиров, выдвинув фантастические требования к перевозчикам. В итоге город лишился 50% транспорта, что привело к коллапсу пассажироперевозок", — утверждают авторы обращения.

Петиция собрала больше 15 тысяч подписей.

"Мы знаем, как собираются подписи под петициями. И вот этот сайт Госдепа США, на котором собирали подписи", — прокомментировал обращение мэр Иван Кляйн агентству новостей ТВ2.

Журналистов такое заявление удивило, и они уточнили: действительно ли он считает, что за сайтом change. org стоит Госдеп. На это мэр ответил, что ему так доложили специалисты, которым "не оснований не доверять".

Выборы мэра Томска должны состояться в 2018 году. По словам Кляйна, если найдется "еще один такой самоубийца", желающий занять должность главы Томска, то он передаст ему свою работу в добровольном порядке.

Добавим, мэр города уже извинился перед томичами за плохую уборку снега в праздники. Он также обратился к горожанам в связи с ситуацией, сложившейся в областном центре из-за аномальных снегопадов. В заявлении, опубликованном на сайте горадминистрации в среду, он попросил людей помочь коммунальщикам, которые не справились с уборкой улиц.

По данным синоптиков, снежный покров в Томске превысил среднегодовые значения в два раза и составляет более 90 см, чего не бывало 18 лет.

"Ресурсов "Спецавтохозяйства" оказалось недостаточно для качественного содержания дорог и тротуаров Томска в сложившейся погодной аномалии. Это нужно объективно признать и сделать необходимые выводы на будущее", — говорится в обращении. Тем не менее, по мнению мэра, коммунальщикам удалось предотвратить транспортный коллапс и содержать главные дороги Томска "в удовлетворительном состоянии".

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

 

 


Гастарбайтеры спасли бы Москву от снегопада?
Темы Томск петиции
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Сесть на шпагат за 10 дней
Красота
Сесть на шпагат за 10 дней
Комментарии
Актуальная аналитика
Южная Америка
Незнакомая Венесуэла. Зачем ее хотят уничтожить?
Россия
Антисемитизм — росток, привитый к российскому дичку
Как отстоять права
Эволюция российских тюрем: От пресс-хат к прозрачности
Читательский топ
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
На сайте королевской семьи якобы сообщили о смерти Елизаветы II
На Марсе найдены тела инопланетян и летающая тарелка
Экс-министр экономики Украины заявил, что у нее нет перспективы как у государства
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта

Ранее появилась информация, что после полной расшифровки черных ящиков эксперты назвали точные причины авиакатастрофы.

ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Происшествия
На сайте королевской семьи якобы сообщили о смерти Елизаветы II
Занимательные Новости
На Марсе найдены тела инопланетян и летающая тарелка
Советское наследие
Массовый героизм в Великой Отечественной войне переоценке не подлежит

Либеральная общественность не первый год занимается различными переосмыслениями истории, в частности событий Великой Отечественной войны. Сейчас ставится вопрос о героизации битвы за Москву. Эти проблемы главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова обсудила с доктором исторических наук, директором Института российской истории РАН Юрием Петровым.

Массовый героизм в Великой Отечественной войне переоценке не подлежит
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Рынки
Киев возмущен: "Клятые москали" покупают мало украинского сала
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"

О создании в России сверхзвуковой ракеты, которая может достигнуть территории Великобритании за 13 минут, написало в своей статье издание Al Bayan.

Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Экс-министр экономики Украины заявил, что у нее нет перспективы как у государства
Украина
Экс-министр экономики Украины заявил, что у нее нет перспективы как у государства
Мир
США и Южная Корея отрабатывают убийство Ким Чен Ына
Происшествия
Американцы вновь исполнили гимн России в память о жертвах крушения "Ту-154"
Любовь Степушова Незнакомая Венесуэла. Зачем ее хотят уничтожить? Любовь Степушова Игорь Буккер Антисемитизм — росток, привитый к российскому дичку Игорь Буккер Юрий Носовский Украинский олигархат готовится к капитуляции Юрий Носовский
Комментарии
Эд Ружин Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
Дмитрий Белебенцев Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
Tatiana Tatiana(Facebook) Русская жена: "гейша", "хищница", верная мать
vkontakte_218235326 Дон прикажет всем залечь на матрасы
Dar Um Кто тормозит евразийскую интеграцию?
Gleb Zhiglov Американцев в Эстонии готовят к зимней войне
INTOLERANT Американцев в Эстонии готовят к зимней войне
koreisha alexa Американцев в Эстонии готовят к зимней войне
Narhar Joshi Россия и Индия выиграют от конфликта США с КНР
анатолий карась Западные "дирижеры" пытаются надуть в России очередной "пузырь" - мнение
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?