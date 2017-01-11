Мэр Томска заподозрил Госдеп США в сборе подписей за его отставку

Мэр Томска Иван Кляйн утверждает, что подписи за его отставку могут быть поддельными. Он не исключил накрутки голосов под соответствующей петицией. Петицию за смену администрации Томска опубликовал на сайте change.org местный житель Станислав Перунов. Он заявил, что сам хочет стать мэром.

фото: Вконтакте, группа Администрация Томска

Горожанин обратился к президенту Владимиру Путину и обратил внимание на плохую очистку улиц от снега, "коллапс пассажироперевозок" и "раздачу" земельных участков.

"При наступлении весны, город превратится в одно сплошное болото, потому что вывозить снег, со слов администрации города, просто некуда. Вопрос с утилизацией снега поднимался несколько раз, но остается в зачаточном состоянии. Также администрация нашего города "придумала" провести аукционы на предоставление услуг по перевозке пассажиров, выдвинув фантастические требования к перевозчикам. В итоге город лишился 50% транспорта, что привело к коллапсу пассажироперевозок", — утверждают авторы обращения.

Петиция собрала больше 15 тысяч подписей.

"Мы знаем, как собираются подписи под петициями. И вот этот сайт Госдепа США, на котором собирали подписи", — прокомментировал обращение мэр Иван Кляйн агентству новостей ТВ2.

Журналистов такое заявление удивило, и они уточнили: действительно ли он считает, что за сайтом change. org стоит Госдеп. На это мэр ответил, что ему так доложили специалисты, которым "не оснований не доверять".

Выборы мэра Томска должны состояться в 2018 году. По словам Кляйна, если найдется "еще один такой самоубийца", желающий занять должность главы Томска, то он передаст ему свою работу в добровольном порядке.

Добавим, мэр города уже извинился перед томичами за плохую уборку снега в праздники. Он также обратился к горожанам в связи с ситуацией, сложившейся в областном центре из-за аномальных снегопадов. В заявлении, опубликованном на сайте горадминистрации в среду, он попросил людей помочь коммунальщикам, которые не справились с уборкой улиц.

По данным синоптиков, снежный покров в Томске превысил среднегодовые значения в два раза и составляет более 90 см, чего не бывало 18 лет.

"Ресурсов "Спецавтохозяйства" оказалось недостаточно для качественного содержания дорог и тротуаров Томска в сложившейся погодной аномалии. Это нужно объективно признать и сделать необходимые выводы на будущее", — говорится в обращении. Тем не менее, по мнению мэра, коммунальщикам удалось предотвратить транспортный коллапс и содержать главные дороги Томска "в удовлетворительном состоянии".

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