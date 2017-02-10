Выяснено возможное место встречи Путина и Трампа

Президент Словении Борут Пахор на пресс-конференции в Москве предложил организовать встречу российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на площадке своей страны.

Фото: AP

Владимир Путин поблагодарил своего коллегу и отметил, что "Словения — хорошее место для встречи с Трампом". Как передает РИА "Новости", глава государства добавил, что возможность встречи с президентом США "зависит от многих вещей".

В ходе пресс-конференции Путин также подчеркнул, что в отношениях Москвы и Вашингтона наступал период деградации, поэтому теперь они нуждаются в восстановлении.

Разговоры о встрече Путина и Трампа не утихают. В конце января свет на этот вопрос пролил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В интервью телеканалу BBC он отметил, что организация встречи Путина с Трампом займёт месяцы, а не недели.

"Это не будут предстоящие недели, давайте надеяться на лучшее, на то, что эта встреча состоится в ближайшие месяцы", — сказал пресс-секретарь.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться как в рамках визита в США или РФ, так и в третьей стране.

"Президентам решать. Это их в полном смысле слова прерогатива. Мы можем высказывать какие-то соображения, но они могут быть учтены, а могут и не быть учтены. Все те варианты, о которых вы сказали, конечно, возможны", — цитирует дипломата РИА Новости.

Рябков отметил, что "в диапазоне 2017 года встреча на высшем уровне между нашими странами реальна".

Ранее также сообщалось, что президенты могут встретиться в Финляндии.

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