Госдума приняла закон о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья

Госдума приняла закон о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья для всех граждан страны. Из закона о введении в действие Жилищного кодекса РФ убрали положение, которое устанавливает окончание срока бесплатной приватизации - 1 марта 2017 года.

Депутаты уже прокомментировали принятие закона, отметив, что он является "трудом все парламентариев всех фракций". Ведь предложение в разное время высказывали члены всех партий.

Решение о бессрочной всеобщей приватизации — это консолидированная позиция президента РФ Владимира Путина, правительства и всех думских фракций, подчеркнул ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, передает ТАСС.

Напомним, сроки бесплатной приватизации жилья постоянно продлевали: до 1 марта 2010 года, до 1 марта 2013 года, до 1 марта 2015 года, до 1 марта 2016 года и до 1 марта 2017 года. За счет этого разговоры вокруг этой темы не утихали. В итоге правительство решило отказаться от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья.

Глава Минстроя России Михаил Мень сказал, что решение о бессрочной бесплатной приватизации жилья в РФ снимет ажиотаж вокруг этого вопроса.

Как ранее сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что является сторонником введения бесплатной бессрочной приватизации.

"На самом деле, президент был с самого начала сторонником именно такого решения кабинета министров. И он до руководства кабинета доводил эту свою точку зрения, и, фактически, он именно такой точки зрения и придерживался, о чем он и говорил кабинету на соответствующих совещаниях, которые имели место", — сказал Песков.

Подробнее о бессрочной приватизации жилья в ближайшее время читайте в рубрике "Общество".

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