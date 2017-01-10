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Источник Правда.Ру

Власти: Над законом о взыскании с должника единственного жилья надо крепко подумать

Политика

В Кремле пока нет определенной позиции по предложению Минюста о взыскании с должников единственного жилья, но само предложение еще надо детально проработать, собрав мнения многих ведомств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Это тоже одно из рабочих предложений, которое подлежит очень детальной проработке и с юридической точки зрения, и с точки зрения правоприменения. Безусловно, предстоит собрать мнения многих ведомств, многих сторон по этому вопросу, поэтому пока говорить о том, что в Кремле есть какая-то позиция, преждевременно", - сказал Песков журналистам, комментируя предложение Минюста.

Напомним, Минюст выступил с инициативой, позволяющей забрать у должника единственное жилье в счет погашения долгов, однако данная мера затронет только тех, чьи жилищные условия "явно превышают" их потребности. Решение о таком взыскании принимает суд, устанавливается в судебном порядке и сумма, которую выплатят должнику для приобретения другого жилья.

Свое предложение законотворцы обосновывают на постановлении Конституционного суда от 14 мая 2012 года, в котором говорится, что имущественный иммунитет на жилые помещения, размеры которых превышают средние показатели, а их стоимость достаточна для удовлетворения требований кредитора, нарушает баланс законных интересов участников исполнительного производства.

То есть, согласно законопроекту, должно быть соблюдено два условия для продажи единственного жилья должника, если площадь помещения в два раза превышает законодательно утвержденную норму для должника и его семьи, а стоимость превышает двукратную стоимость жилого помещения, которое полагается им по закону.

При этом должник не должен располагать деньгами и иным имуществом, которое можно было бы продать для возврата задолженности. После погашения долга должнику вернут остаток вырученных за жильё средств. Ему предлагают выделять минимальную сумму, которой хватит для покупки нового жилья, соответствующего по площади установленным нормативам.

Позднее Минюст выступил с пояснениями своей законотворческой инициативы, напомнив, что решение о таком взыскании суд может принять только в случае, если у должника нет другого имущества и его доходы несоразмерны с обязательствами. Кроме того, суд устанавливает сумму, которую выплатят должнику для приобретения другого жилья в том же населенном пункте, где он проживал раньше. 

"Проект не предполагает введения какого-либо "уплотнения". Речь не идет о создании коммунальных квартир или отчуждении доли в праве на квартиру, принадлежащую должнику, с целью "подселения" иных лиц. Согласно проекту, должник сам будет определять, какое жилье приобрести", - заявляют в ведомстве. 

По мнению главы Федеральной службы Судебных приставов Артура Парфенчикова, предложение Минюста о частичном разрешении продавать за долги единственное жилье должников соответствует Конституции и не нарушает прав граждан.

Предложения Минюста прокомментировала и председатель Комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская. По ее словам, нельзя позволять уходить от уплаты долга "жирующим" собственникам. ""Есть примеры, когда страдают люди, которым должны собственники", - отметила парламентарий, добавив, что кредиторами, которые не могут получить назад свои деньги, бывают не только юридические лица. 

К этой теме надо, конечно, подходить очень аккуратно, считает Хованская, но  нередко бывают вопиющие случаи, когда пентхаус или коттедж - единственное жильё, при этом существует безумный долг, а страдает уже другая сторона, причём это не только юридические лица, а граждане, заметила она. 

Общественное обсуждение законопроекта Минюста на официальном портале проектов нормативных актов должно завершится 12 февраля.

Темы долги недвижимость законопроект Министерство юстиции
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