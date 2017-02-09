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Источник Правда.Ру

За парковку на газонах и нарушение прав пешеходов нарушителям придется раскошелиться

Политика

Судя по всему, автолюбителей ждет усиление ответственности за административные нарушения: могут быть увеличены штрафы за нарушение прав пешеходов и парковку на газонах.

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Фото: REX

Проект закона, повышающий с 1,5 тыс. руб. до 2,5 тыс. руб. максимальный размер административного штрафа за непредоставление водителем преимущества в движении пешеходам, внесло на рассмотрение Госдумы правительство РФ. Информация об этом размещена в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно тексту законопроекта, предлагается внести поправки в статью 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), "установив санкцию за невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, в виде административного штрафа в размере от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб.".

"Необходимость усиления административной ответственности за указанные нарушения обусловлена неэффективностью действующих норм, которая подтверждается ростом количества возбужденных дел об административных правонарушениях данной категории (за 12 месяцев 2015 года возбуждено 1 млн 663 тыс. 679 дел, в то время как за аналогичный период 2014 года - 1 млн 644 тыс. 593 дел)", - говорится в пояснительной записке.

Одновременно комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о штрафах в размере до 5 тыс. рублей за проезд и парковку на газонах. Инициатива была внесена на рассмотрение законодательным собранием Свердловской области.

Согласно тексту законопроекта, предлагается внести поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) и дополнить его новой статьей "Проезд механических транспортных средств по газонам или другим озелененным территориям либо стоянка механических транспортных средств на газонах или других озелененных территориях".

Она предусматривает административную ответственность за эти правонарушения в виде штрафа в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

В пояснительной записке разработчики указывают, что на федеральном уровне ответственности за проезд и парковку на газонах не предусмотрено. Между тем, по мнению авторов, "большое значение для экологической обстановки в современных городах и других населенных пунктах имеет состояние их озелененных территорий".

"Ни для кого не секрет, что одной из основных причин грязи в городах является самовольная парковка автомобилей на газонах, при этом уничтожаются растения, разрушается почва, а грязь распространяется по всей территории города", - говорится в сопроводительных документах.

Авторы также напоминают, что до недавнего времени одним из способов решения этой проблемы было установить в законодательстве субъектов РФ административную ответственность за оставление транспортных средств на не предназначенных для стоянки местах (газонах, детских и спортивных площадках), однако сложилась судебная практика о признании таких нормативных положений противоречащими федеральному законодательству.

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