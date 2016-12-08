Потеряв СССР, надо суметь сохранить общее пространство СНГ

Двадцать пять лет назад на встрече президентов трех советских советских республик закончилась история существования Советского Союза. Символичным можно назвать тот факт, что именно представители этих же трех республик (четвертой была упраздненная вскоре Закавказская федерация) почти за 70 лет до этого и создали СССР.

Фото: kremlin.ru

События в Беловежской пуще были печальными для всех людей, проживавших в одном государстве, считает депутат Госдумы от "Единой России", зампредседателя комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Чтобы сохранить остатки общей политической и хозяйственной деятельности, было создано Содружество Независимых государств", — сказал он в интервью агентству REGNUM.

По его мнению, избранный формат взаимодействия стран, которые появились на месте бывших советских республик, уникален и дал возможность дальнейшего сосуществования бывших членов огромной страны.

За эти 25 лет, по словам Водолацкого, Содружество независимых государства прошло очень сложный путь становления и борьбы с центробежными процессами, поиска оптимальных форм взаимодействия.

"Был период, когда было другое мировоззрение, другой подход к отношениям с Европой, с Америкой. Сегодня мы понимаем, что в СНГ и ОДКБ нужно вливать новое дыхание, нужно пересматривать формат взаимоотношений стран участников от потребительских, когда страны с одной стороны пользуются нашими ресурсами, влиянием и вниманием, а с другой стороны ведут "двойную" политику, не поддерживая нас ни в Совете безопасности, ни в Организации Объединенных Наций, например, по вопросам Сирии", — сказал парламентарий.

Однако сегодня кое-кто из бывших братских республик пытается обвинить Россию в том, она, как приемник СССР, "всегда пользовалась ресурсами и полезными ископаемыми". Надо донести до жителей этих стран простую мысль: экономика и благополучие этих стран четко зависит от России, и "торговать одним телом на двух базарах" им не очень-то выгодно.

Своим видением событий 1991 года с REGNUM поделился и директор Института стран СНГ Константин Затулин. Он тоже уверен в том, что распад огромной страны оказался обще огромной трагедией во всех отношениях — и личной для многих людей, и геополитической.

С распадом Советского Союза активизировались конфликты во многих бывших республиках - в Абхазии, Южной Осетии, в Нагоном Карабахе, породил гражданскую войну в Таджикистане. Документ, подписанный в Беловежской пуще породил и проблему Крыма, которая разрешилась лишь спустя десятилетия, напомним Затулин.

"Ушло огромное количество жизней, из-за фрустрации, из-за комплексов и падения рождаемости, массового обнищания населения. Обострились национальные проблемы, а для многих они вообще впервые появились", — сказал он.

По его мнению, не было никакого переходного периода, людям даже не дали возможность самоопределиться, а просто, как крепостных, приписали к гражданству той или иной страны. "Все было сделано топорным образом",- уверен он.

"Хотя в целом, создание СНГ смягчило какие-то сценарии, которые могли бы развиваться. Ведь мы не жили с тех пор по одному сценарию — шла борьба между разными подходами как во внутренней, так и во внешней политике, и в России это достаточно ярко позвучало. Одна политика превалировала в 90-е, другая — в 2000-е годы",- считает Константин Затулин.

По его словам, переход от центробежного к центростремительному ускорению 1993-94 годов был "бездарно растрачен" в ельцинской России. И причиной тому стала война в Чечне, которая свела к нулю авторитет страны.

"В 2000-е годы Россия взяла на себя эту функцию, но не без потерь, не без возвратных движений. Многие процессы отказались запушены, и мы, к сожалению, не сразу овладели стабилизационным инструментарием, да и сейчас не в полной мере еще им владеем", — сказал в беседе Константин Затулин.

Он уверен, что в населению соседних стран России надо обращаться непосредственно, а не сводя работу к договоренностям президентов и премьеров.

"Мы плохо поступили со своими соотечественниками, которым обещать помогать, но все это идет с большим скрипом и бюрократическим препонами. Наденусь, что это, все-таки, будет исправляться", — уверен Затулин.

Заместитель секретаря генсовета "Единой России", член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк отметил важность того, что в рамках Содружества независимых государств был найден новый формат отношений, который позволил бывшим республикам СССР мирно существовать вот уже четверть века.

"При всех различиях стран СНГ у нас общее стремление к гармонизации и интеграции происходящих процессов как внутри Содружества, так и во взаимоотношениях с другими международными объединениями, такими как ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, БРИКС, ЕС, ООН и т. д. Мы не замкнуты внутри своей системы отношений, напротив, открыты к всестороннему сотрудничеству и готовы новым форматам партнерства и к разумным компромиссам, способным поднять на качественно новый уровень жизнь граждан в наших странах", — сказал Железняк.

Парламентарий отметил, что суверенитет каждой страны-участницы уважается, "и все вопросы внутри Содружества решаются исключительно на основе открытого диалога и достижения консенсуса".

"Никто и никогда в СНГ не давил на какую-либо страну-участницу с целью навязать свое решение или заставить изменить внутреннюю или внешнюю политику в угоду большинству. В отношениях в рамках СНГ мы наследовали уникальный опыт многонационального и многоконфессионального содружества, который делал СССР великой страной", — цитирует Железняка официальный сайт "Единой России".

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