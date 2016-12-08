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Путин: В делах об экстремизме надо избегать перегибов

Политика

Президент Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

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Фото: kremlin.ru

В своем выступлении в ходе встречи с членами СПЧ Владимир Путин напомнил присутствующим, что государство и гражданское общество - естественные союзники в достижении общих целей, главная из которых - благополучие наших людей.

"Конструктивный, содержательный, уважительный диалог между властью различных уровней и представителями гражданского общества всегда нужен и, безусловно, крайне полезен", - отметил глава государства, призвав правозащитников чутко и оперативно реагировать на ситуации, в которых граждане сталкиваются с несправедливостью, равнодушием, формализмом и ущемлением своих прав в самых разных сферах.

Отметил президент России и большую работу, проведенную Советом во время думской избирательной кампании. "Ваше взаимодействие с Центральной избирательной комиссией, безусловно, было крайне важно. Вне всяких сомнений, любые нарушения на выборах, любые попытки исказить результаты волеизъявления должны, безусловно, пресекаться", - сказал президент.

Выступая на заседания Совета по правам человека, председатель  общественной организации "Национальный антикоррупционный комитет" Кирилл Кабанов предложил разработать четкие критерии понятия "экстремизм".

В ответ на это глава государства предостерег от перегибов при возбуждении уголовных дел по статье об экстремизме. Однако, отметил Владимир Путин, для незаконной деятельности такого рода слишком часто используются и социальные сети.

"Социальные сети все чаще и чаще используются для экстремистской деятельности, и у государства возникает естественное законное желание этому противостоять", - заявил глава государства.

По мнению Владимир Путина, российские граждане в интернете продолжают попадать в сети вербовщиков в запрещенное в России террористической организации "Исламское государство".

Однако, считает президент, в этом вопросе "надо аккуратненько разобраться":   "Естественно, под эту сурдинку нельзя подводить все, что ни попадя", - подчеркнул Путин.

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Темы Кремль Владимир Путин Совет по правам человека
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