Доктор Лиза получила госпремию за правозащитную деятельность

Сегодня в Кремле президент России Владимир Путин вручил Госпремии за выдающиеся достижения в области благотворительной и правозащитной деятельности Елизавете Глинке (Доктор Лиза) и генеральному директору АНО "Детский хоспис" Александру Ткаченко.

Фото: kremlin.ru

По мнению президента России, эти премии - особые по своему духу. Ими отмечаются люди, которые посвящают свою жизнь помощи другим людям и никогда не ждут при этом каких-то наград, не ищут почестей, делают это просто по велению сердца.

"Мы видим, как много может сделать человек по велению своего сердца и как важен, значим для всех нас этот пример, имеющий огромную нравственную силу для миллионов людей", - сказал он.

Вручая премию Доктору Лизе, глава государства отметил, что ее хорошо знают пациенты многих больниц, дети Донбасса и Сирии.

В своем выступлении Владимир Путин поддержал позицию Елизаветы Глинки. По его словам, нельзя, чтобы под ограничения попадали медикаменты или медицинское оборудование, тем более, если это касается поставки медикаментов в зоны конфликтов. Необходимо полностью исключить такую ситуацию, важно добиться соответствующего решения и на международном уровне, уверен российский лидер.

"В результате люди решаются элементарной медицинской помощи, в том числе в условиях военных конфликтов, когда страдают в первую очередь гражданские люди и часто, к огромному сожалению, дети", - сказал президент России.

Как отмечается в материалах Кремля к церемонии, после поездки в Сирию Елизаветы Глинки, "правозащитники подняли вопрос о том, чтобы добиваться запрета на санкции на медикаменты, из-за которых в Сирии пациенты, включая тяжелобольных, раненых, детей не могут получить необходимого лечения.

Комментируя заявление Доктора Лизы, напомнившей о гибели в сирийском Алеппо медперсонала российского мобильного госпиталя, Владимир Путин сказал о том, что удар по госпиталю был нанесен сознательно, но голос правозащитников в этой связи практически не прозвучал.

"Очень хорошо, что представитель такого яркого направления в России (Елизавета Глинка - исполнительный директор Международной общественной организации "Справедливая помощь") сказал об этом публично здесь в Москве, в Кремле", - добавил Путин.

Отметим, что после получения Госпремии Елизавета Глинка планирует отправиться в Сирию. Об этом Доктор Лиза сказала на церемонии награждения за выдающиеся достижения в области благотворительной и правозащитной деятельности.

Поблагодарив президента за высокую оценку, Глина сказала: "Самое главное право - это право на жизнь. В это непростое время оно безжалостно попирается. Мне очень трудно видеть убитых и раненых детей Донбасса, больных и убитых детей Сирии". подчеркнув при этом, что правозащитники находятся вне политики.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, 5 декабря в результате обстрела военного госпиталя в сирийском Алеппо погибли две российские медсестры, а также ранен педиатр. По данным Минобороны России, мобильный госпиталь подвергся артиллерийскому обстрелу во время приема местных жителей.