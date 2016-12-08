Беловежские соглашения: Драма, которая была неизбежна?

Четверть века назад в резиденции "Вискули" под Гродно были подписаны Беловежские соглашения, которые положили конец существованию Советского Союза. В последующие годы многие российские политики и общественные деятели уверяли, что понимали, к чему дело идет. Но сделать ничего не могли. А комиссия Госдумы в 1999 году пришла к выводу, что соглашения не противоречили законодательству ни СССР, ни России.

Представляем вашему вниманию оценки Беловежских соглашений политиков и общественных деятелей - как сегодняшние, так и те, которые в разные годы были опубликованы в "Правде.Ру".

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