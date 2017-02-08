Путин считает неизбежным прекрасное будущее России

Вручая в Кремле премии молодым ученым в области науки и инноваций, президент России Владимир Путин заявил, что прекрасное будущее России неизбежно. Высказаться на эту тему его побудили выступления лауреатов.

Фото: kremlin.ru

"Слушал наших лауреатов. Я не просто слушал, я любовался тем, как и что они говорили. И как, еще раз хочу подчеркнуть. И мне пришла в голову очень простая, но очень хорошая мысль. Фундаментальные основы, на которых стоит наша страна, имеют настолько глубокие, настолько прочные корни, что ее замечательное, прекрасное будущее неизбежно", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что научные достижения молодых российских ученых очень важны для развития физики, химии медицины и других наук. Он считает, что решить основные технологические задачи сегодня невозможно без сильной науки.

"Сегодня перед Россией и перед всем миром стоят масштабные вызовы технологического развития, обеспечение технологической, экологической, продовольственной безопасности. Характер и сложность этих задач таковы, что решать их можно только с помощью сильной науки и современных технологий", - отметил Путин.

Четыре президентских премии для молодых ученых в размере 2,5 миллиона рублей каждая были учреждены в 2008 году. Они присуждаются за результаты научных исследований, вносящих значительный вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук, а также за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны.

Лауреатами премии за минувший год стали исследователи, работающие в областях физики, математики и медицины. Молодые ученые получили награды за разработку гиромагнитных генераторов сверхмощных радиоимпульсов, способствующих защите от террористических угроз и развитию биомедицинских технологий, за исследования кварк-глюонной плазмы с использованием мегаустановок и создание основ новой высокопроизводительной системы компьютерной алгебры, за решение фундаментальных задач теории изгибаемых многогранников, создающее основы для развития робототехники, за расшифровку новых механизмов, лежащих в основе возникновения и развития специфического метаболизма злокачественных эпителиальных опухолей.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня