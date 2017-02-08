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Источник Правда.Ру

Суд в Кирове подтвердил обвинительный приговор Навальному

Политика

Ленинский районный суд Кирова вынес обвинительный приговор Алексею Навальному и предпринимателю Петру Офицерову по делу "Кировлеса". В данный момент продолжается оглашение приговора.

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Фото: AP

Прокуратура попросила приговорить Навального и Офицерова к пяти и четырем годам условно. Кроме этого, гособвинение попросило взыскать с каждого подсудимого штраф 500 тысяч рублей.

Как считает следствие, Навальный и Офицеров вынудили госпредприятие "Кировлес" продать по заниженной цене Вятской лесной компании (ВЛК) 10 тысяч кубометров леса на сумму 16 миллионов рублей. Затем ВЛК, которую создал Петр Офицеров, перепродала продукцию с наценкой. Обвиняемые свою вину отрицали и говорили, что приобрели продукцию на основании договора за 15,5 млн рублей, а затем реализовали покупателям за 17 млн рублей.

Дело "Кировлеса" рассматривалось повторно. В 2013-м году суд сначала приговорил Навального и Офицерова к реальным срокам, а потом заменил наказание на условное. После того, как ЕСПЧ нашел нарушения в судебном разбирательстве, Верховный суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

Несмотря на уже вынесенный обвинительный приговор соратник Навального Леонид Волков уже заявил, что "кампания за за допуск Навального к выборам, конечно, продолжается". Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, добавив, что продолжает надеяться на победу Навального.

"Правда.Ру" писала в начале декабря: как только Навальный сообщил о своих президентских амбициях, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что признанные виновными в уголовных делах участвовать в президентских выборах не могут.

Странно, что об этом не помнит блогер Навальный, который так часто козыряет своим дипломом юриста. По его собственным словам, он долго размышлял на эту тему. И пришел к выводу: надо. Надо потому, что выборов в России, по словам блогера, не было с 1996 года. Тех самых, с лозунгом "Голосуй или проиграешь". Подробнее об этом читайте в материале Щелчок в голове: Навальный объявил о походе на Кремль.

Напомним также, что в "активе" Алексея Навального имеется еще один условный срок: три с половиной года по делу "Ив Роше", вердикт по которому был вынесен в декабре 2014 года Замоскворецким судом Москвы, который переквалифицировал инкриминируемые фигурантам преступления как совершенные в сфере предпринимательской деятельности.

Братья Навальные обвинялись в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств. Следствие считает, что они мошенническим путем похитили денежные средства ООО "Ив Роше — Восток" в размере свыше 26,7 миллиона рублей, а также ООО "Многопрофильная процессинговая компания" (МПК) в размере более 4,4 миллиона рублей.

Алексей Навальный побил все рекорды по искам о защите чести и достоинства, при этом проиграв все суды. К примеру, весной 2015 года блогер проиграл суд Фонду развития гражданского общества и председателю правления фонда Константину Костину. Через несколько дней — опять проигрыш; теперь по иску, поданному к Навальному вице-спикером Госдумы Сергеем Неверовым, которого блогер обвинил в том, что часть имущества политика якобы не была задекларирована.

Проиграл блогер и суд по иску от депутата Госдумы Игоря Руденского. Кроме того, блогер имел несколько встреч в суде в муниципальным депутатом одного из столичных районов Алексеем Лисовенко, который обвинил Навального в клевете. Суд это обвинение поддержал, и Алексей Навальный пополнил свою коллекцию проигранных дел еще одним. Также был им проигран суд и по иску столичного вице-мэра Максима Ликсутова.

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