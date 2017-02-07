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Источник Правда.Ру

Президент принял отставку главы Бурятии

Политика

Президент России принял отставку Вячеслава Наговицына. Сегодня Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий главы республики Бурятия", сообщила пресс-служба Кремля.

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фото: Википедия, Вячеслав Наговицын

Врио главы региона назначили Алексея Цыденова.

Как сообщала Правда.Ру, возглавлявший республику с 2007 года Вячеслав Наговицын на этой неделе сообщил о своей отставке. Он заявил, что это стало обдуманным шагом, к которому его "никто не подталкивал".

Наговицын пояснил, что данное решение обусловлено тем, что кандидат, которого назначит президент РФ, должен успеть до начала предвыборной борьбы ознакомится с регионом и людьми, а для этого требуется время. По его мнению, все кандидаты должны быть в равных условиях. При этом отметил, что сам идти на третий срок не собирается.

Напомним, ранее глава Пермского края Виктор Басаргин принял решение не идти на новый губернаторский срок и обратился к президенту с просьбой снять его с должности.

"Для меня всегда общественные интересы были превыше личных амбиций. Несмотря на то, что срок моих полномочий истекает значительно позднее, в мае 2017 года, я уже обратился к президенту России с просьбой поручить мне новое задание, не дожидаясь формального срока окончания губернаторских полномочий", — сказал он.

Ряд отставок с постов глав регионов прокомментировал сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, кадровый резерв есть, работает кадровая служба, работает достаточно эффективно. Скажем так, скамейка запасных достаточно длинная. Вы сами видите по назначениям последних месяцев, последнего года, наверное, что ставка делается на энергичных, молодых, харизматичных профессионалов, которые уже имеют определенный опыт работы и зарекомендовали себя как действительно эффективные управленцы", — сказал он, отвечая на вопрос на кого в Кремле делают ставку в качестве сменщиков губернаторов, являются ли они молодыми управленцами, технократами, есть ли кадровый резерв.

Также Песков отметил, что ставка не делается на представителей каких-то определенных сфер — силовиков, предпринимателей или госслужащих. "Здесь абсолютная поливариантность", — цитирует его РИА Новости.

К слову, как сообщала газета "Ведомости", в поле зрения администрации президента также находятся глава Карелии Александр Худилайнен, губернаторы Рязанской области Олег Ковалев, Свердловской области — Евгений Куйвашев, Новгородской области — Сергей Митин, Ивановской области — Павел Коньков.

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