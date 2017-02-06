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Источник Правда.Ру

Кремль заставит Fox извиниться за оскорбление президента России

Политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал оскорбительной реплику репортера телеканала Fox News, который обвинил Владимира Путина в убийствах.

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Фото: AP

Напомним, накануне Дональд Трамп дал интервью телеканалу Fox News. Во время беседы ведущий стал критиковать Владимира Путина и начал расспрашивать Трампа, что он думает о российском лидере. В частности, журналист назвал российского лидера "убийцей".

На слова ведущего о том, что Путин причастен к случаям жестокости, которые происходят в России, Трамп ответил: "На свете полно убийц. У нас есть много убийц. И что вы думаете? Наша страна так уж невинна?".

"Мы считаем подобные слова корреспондента Fox News недопустимыми и оскорбительными", — сказал Д. Песков журналистам в понедельник.

"Конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента (РФ) от такой уважаемой компании (как Fox News)", — заключил Д. Песков.

При этом ответ Трампа пресс-секретарь главы государства комментировать не стал. "Что касается заявлений президента США, то в данном случае я бы оставил без комментариев", — подчеркнул он.

Добавим, во время интервью президент США также заявил, что уважает российского коллегу Владимира Путина, но не знает, поладят ли они друг с другом. По словам Трампа, будет лучше, если страны смогут наладить диалог. Однако он признает, что не знает, получится ли это.

"И если Россия поможет нам в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в ряде стран, в том числе в США и РФ), что является ключевым сражением, и с исламским терроризмом по всему миру — это хорошо. Поладим ли мы? Понятия не имею", — сказал он.

Американский президент подчеркнул, что, по его мнению, "США лучше ладить с Россией, чем наоборот".

Напомним, накануне издание The National Interest опубликовало статью, где задалось вопросом, не слишком ли Америка боится России. Автор говорит о том, что, судя по заголовкам американских газет, "Россия является главным злодеем, главным внешнеполитическим врагом США". В действительности же, суть заключается в том, что хотя Россия и представляет угрозу, эта угроза изрядно преувеличена в результате войны компроматов в ходе внутриполитической борьбы в США.

Как сообщает издание, есть несколько причин, по которым излишний страх перед Россией представляет настоящую проблему для американцев. К примеру, этот страх служит отвлекающим фактором. Как пишет автор, "из-за этой навязчивой идеи, охватившей общество, может произойти перераспределение ограниченных государственных ресурсов, и они могут быть направлены на борьбу с угрозой, которая лишь кажется важной, а не на то, чтобы выявлять другие угрозы".

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