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Источник Правда.Ру

Встречи депутатов с избирателями избавят от лукавства

Политика

В Госдуму внесен законопроект,  уточняющий порядок встреч депутатов с избирателями. Предлагается изменить процедуру организации встреч, проводимых в форме публичных мероприятий.

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Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Документ внесла на рассмотрение коллег депутат Ирина Белых ("Единая Россия"). 

В пояснительной записке к законопроекту отмечается: "Практика показывает, что наиболее распространенной формой встреч депутатов с избирателями является собрание, позволяющее организовать и провести такую встречу свободно в любое время в специально отведенном или приспособленном для этого месте".

Однако в целях обеспечения общественного порядка и безопасности граждан - и в первую очередь, самих участников подобных встреч - требуется дополнительное правовое регулирования, считает автор законопроекта.

В частности, предложено сделать проще процедуру организации депутатских встреч с избирателями. Например, когда проходит в форме митинга. Для этого предлагается сократить срок подачи уведомления о проведении мероприятия - до семи дней до такового (сейчас уведомить необходимо не позднее десяти дней).

Такой опыт уже имеет место в столице. В декабре 2016 года Мосгордума приняла поправки, согласно которым встречи депутатов с избирателями приравниваются к митингам.

Как заявлял РБК депутат Мосгордумы Кирилл Щитов, если народный избранник организует митинг, "то не нужно лукавить и прикрывать это публичное мероприятие термином "встреча с избирателями", нужно соблюдать федеральный закон".

По мнению политолога Константина Симонова, обсуждение законопроекта будет эмоциональным. "Но когда критикуются такого рода законопроекты, то речь идет об одной стороне медали. Потому что есть и другая проблема - проблема безопасности", - сказал эксперт Pravda.Ru. 

"Это вопрос трактовок и технологий. Под видом встречи с избирателями можно организовать совершенно иные мероприятия. Так и происходит. Используется простая технология: "Что тут у вас происходит? У нас тут встреча с депутатом". А в реальности само собрание совершенно не соответствует этому формату", - отметил политолог, добавив, что "это тоже проблема, которую нужно решать".

По его мнению, возможно, что здесь и увидят попытку неких ограничений. Но в реальности есть и злоупотребление форматом встреч депутатов с избирателями, что приводит к необходимости более четкой его трактовки.

При этом, по мнению Константина Симонова, имеет смысл рассмотреть и вопрос о порядке согласования проведения митингов. "Все-таки протест является частью политической культуры и полностью его запрещать смысла нет", - отметил политолог.

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