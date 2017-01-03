Запрос главе МИД Сергею Лаврову с просьбой выслать 12 американских дипломатов из нашей страны направил депутат Госдумы Евгений Федоров. Речь идет о тех сотрудниках диппредставительств США, деятельность которых, по мнению члена нижней палаты парламента, может угрожать национальной безопасности РФ.
В составленном депутатов черном списке - первый секретарь американского посольства Брэдфорд Бэлл, замглавы миссии Соединенных Штатов Линн Трейси, вице-консул по экономическим вопросам США на Урале Майкл Ритчи, глава политического отдела посольства в Москве Энтони Годфри, советник-посланникпо экономическим вопросам Дуглас Крамер, генконсул и консулв Петербурге Томаса Лири и Чеда Норберга, передает РИА Новости.
Все перечисленные дипломаты, уверен Федоров, провоцируют акции протеста в России, встречаясь на регулярной основе с представителями так называемой "пятой колонны".
"В условиях, когда США вводят против России все новые и новые санкции, деятельность отдельных сотрудников американского дипведомства может содержать реальные угрозы национальной безопасности РФ, препятствовать поддержанию достаточного уровня социального, политического и оборонного существования и инновационного развития страны, неуязвимости и независимости ее интересов по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям", - говорится в запросе Лаврову.
Напомним, как сообщала Правда.Ру, 29 декабря Вашингтон объявил о новых санкциях в отношении России - якобы за совершенные кибератаки, "вмешательство" в избирательный процесс и "преследования американских дипломатов в России".
В частности, объявлено о высылке 35 российских дипломатов из посольства РФ в Вашингтоне и генерального консульства РФ в Сан-Франциско. В пресс-релизе администрации сообщается, что они "объявлены персонами нон-грата" и "вместе с семьями должны покинуть территорию США в течение 72 часов".
Кроме того, "с 30 декабря госдепартамент США закрыл России доступ к двум принадлежащим российскому правительству комплексам в Мэриленде и Нью-Йорке".
Эти действия, согласно пресс-релизу, предприняты в ответ на "преследование американского дипломатического персонала в России сотрудниками охраны и полицейскими".
Однако, в ответ на последние действия Вашингтона, Россия не будет выдворять американских дипломатов. Об этом заявил президент Владимир Путин, подчеркнув, что по сложившейся международной практике у нашей страны есть все основания для адекватного ответа.
По словам российского лидера, оставляя за собой право на ответные меры, Россия не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии, а все дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будут выстраиваться исходя из политики, которую будет проводить избранный президент США Дональд Трамп.
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