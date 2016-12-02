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Источник Правда.Ру

Путин приказал упросить получение паспорта выходцам из СССР

Политика

Убрать бюрократические барьеры из процедуры регистрации в РФ или получения российского гражданства призвал правительство президент России Владимир Путин. Особенно это касается граждан бывших республик Советского Союза.

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Фото: AP

Вопросы, связанные с приобретением российского гражданства, особенно в отношении определенных категорий граждан бывшего СССР, должны быть максимально разбюрокрачены, заявил российский лидер, добавив при этом, что на все указанные вопросы он неоднократно обращал внимание камбина РФ.

Об этом глава государства рассказал на совместном заседании президентских Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку.

Этого "не так просто этого добиться, имея в виду, что здесь очень много составляющих, связанных с обеспечением безопасности", признал Владимир Путин.

Президент РФ согласился в данном вопросе с режиссером Александром Сокуровым, отметив, что возможные послабления должны касаться определенных категорий лиц, например, людей творческих профессий.

"Для людей творческих профессий точно совершенно нужно что-то предложить. Давайте как-то постараемся выйти из этой ситуации", - сказал он.

При этом Путин обратил внимание на то, что в России, так же как и в США, "примерно равное количество людей, находящихся на нелегальном или полулегальном положении, - это свыше 10 млн человек".

"И мы, безусловно, должны это иметь в виду, поскольку это вызывает законные озабоченности и раздражение у населения, особенно в крупных городах. И это связано с необходимость наведения порядка", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что "то же самое касается регистрации". "У нас отменена прописка, конституция это запрещает, но какое-то регулирование должно быть", - сказал Путин.

Напомним, как сообщала Правда.Ру,  в середине ноября МИД РФ подготовил проект президентского указа, в соответствии с которым негражданам Латвии и Эстонии, родившимся после 6 февраля 1992 года (день прекращения существования института советского гражданства) будет предоставлено право безвизового въезда в Россию.

В пояснительной записке к документу говорится: "В настоящее время естественным образом образовалась отдельная категория неграждан, родившихся после 6 февраля 1992 года и достигших своего совершеннолетия, а также их детей, которые не могут воспользоваться режимом безвизового въезда в Россию".

Предусмотреть упрощенный порядок получения российского гражданства для украинцев призывает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, устранив тем самым перекос, существующий сейчас в отношении этого.

"Мы заинтересованы в условиях демографической ямы в том, чтобы наша страна пополнялась добропорядочными и желающими жить в России. Мне кажется, что нам надо будет бороться за закон об упрощенном получении гражданства для граждан Украины", - сказала Татьяна Москалькова.

Прокомментировать эту инициативу Pravda.Ru попросила заведующую отделом диаспоры и миграции института стран СНГ Александру Докучаеву.

- Замечательно, что такой призыв прозвучал от уполномоченного по правам человека. Это свидетельствует о том, что институт, который она представляет, уже захлебнулся от обращений людей, которые горемычат тут, в России, убежав от войны и возможной гибели.

К сожалению, для получения гражданства приходится преодолевать большое число бюрократических процедур. И призыв, озвученный Татьяной Москальковой, безусловно, правильный. Важно, чтобы ее услышали законодатели, а не сделали из очень востребованного обращения просто "свисток", как получилось в ситуации с призывом президента о носителях русского языка, на который они якобы отреагировали, сделав это, я считаю, совершенно безобразно.

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