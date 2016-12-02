Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Путин: В искусстве должна быть грань между циничным эпатажем и творческой акцией

Политика

Выступая   на совместном заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству и Совета при президенте РФ по русскому языку, проходящем в Санкт-Петербурге, Владимир Путин осудил попытки сорвать спектакль или выставку

356207.jpeg
Фото: AP

По его мнению, любые такие хулиганские выходки, попытки сорвать спектакль, выставку абсолютно недопустимы и должны пресекаться по всей строгости закона.

"Мы так и будем делать. И то же время, в самой творческой среде, я хочу подчеркнуть, именно эту сторону дела, именно в самой творческой среде должна быть определена грань между циничным оскорбительным эпатажем и творческой акцией", - сказал Путин в пятницу.

Напомним, в своем вчерашнем Послании Федеральному собранию глава государства высказал свою позицию по вопросу вмешательства в творческую деятельность.

Повторил он свои слова и на сегодняшнем заседании, еще раз подтвердив, что принцип свободы творчества должен быть абсолютно незыблемым.

"Однако у всех свобод всегда есть вторая сторона: ответственность. И это мы с вами тоже хорошо знаем. Это, собственно говоря, во всех определениях свободы, всеми признанными в мире философами так и излагается", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что "у художника, у властителя дум, так сказать, мера этой ответственности особенно высока". 

Как отметил глава государства, необходимо вовлечь в мир высокого, содержательного искусства более широкую аудиторию, особенно молодых людей, молодёжь.

"Нам необходимы новые, оригинальные форматы прочтения классики и в кино, и в театре, на телевидении, в социальных сетях. И это уже задача для мастеров культуры: суметь создать современные произведения, сохранив ценностное содержание оригинала, его морально-нравственный посыл, богатство и образность нашего языка", - сказал Владимир Путин.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

 

 

 

 

 

Темы Владимир Путин Санкт-Петербург Совет по культуре Совет по русскому языку
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Рейтинг круп для похудения
Здоровье
Рейтинг круп для похудения
Практика работы с обидами
поучительно
Практика работы с обидами
Комментарии
Актуальная аналитика
Природа
Современная метеорология: Как шаманят погоду?
Воспитание
Новый русский язык: меньше слов, больше дела
Кремль
Новые ориентиры: Что из послания президента нужно знать каждому
Читательский топ
Алеппо взят. О чем поговорим, господин Керри?
США побоятся вводить меры против наших дипломатов
Отчаянные переговоры: О чем сирийская оппозиция договаривается с Россией?
Яков Кедми: Украина останется единой, но при другой власти
Гопак на граблях: Когда Украину отучат от провокаций в Крыму
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Алеппо взят. О чем поговорим, господин Керри?

Сегодня полностью освобожден восточный Алеппо. О чем теперь с нами будет договариваться Керри? На этот вопрос Pravda.Ru ответил эксперт Иван Коновалов.

Алеппо взят. О чем поговорим, господин Керри?
США побоятся вводить меры против наших дипломатов
США и Канада
США побоятся вводить меры против наших дипломатов
Мир
Отчаянные переговоры: О чем сирийская оппозиция договаривается с Россией?
Украина
Яков Кедми: Украина останется единой, но при другой власти
США и Канада
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии

Причиной поломок кораблей называют китайские "чипы-разрушители".

Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Фашизм цинично празднует смерть Фиделя
Карибские страны
Фашизм цинично празднует смерть Фиделя
Политика
Владимир Соловьев: "Черный" список российских СМИ — абсолютная глупость
Южная Америка
Мадуро объявил о конце капитализма
Общество
Школы России стали лучшими в мире по уровню математического образования

Уровень подготовки российских школьников значительно превысил результаты учащихся большинства стран.

Школы России стали лучшими в мире по уровню математического образования
Авиация — болевая точка суверенитета России
Авиация
Авиация — болевая точка суверенитета России
Экспертное мнение
Дочь Георгия Жукова: "Если бы не события в стране, папа стал бы скорняком"
Бизнес
В Чечне перестанут продавать алкоголь
Ольга Таболина Социальный маразм превратится в расизм? Ольга Таболина Любовь Степушова (Люлько) О чем договорились Россия и ОПЕК Любовь Степушова (Люлько) Дмитрий Нерсесов Действительно ли Эрдоган так хочет свержения Асада? Дмитрий Нерсесов
Комментарии
Андрей Чуприков(Одноклассники) Звонки Трампа иностранным лидерам ужаснули дипломатов
Nina Weiss Социальный маразм превратится в расизм?
ЦИНИК-ФАТАЛИСТ Звонки Трампа иностранным лидерам ужаснули дипломатов
vkontakte_171524355 Как правильно написать письмо Деду Морозу
Вик Давыдов Яков Кедми: Украина останется единой, но при другой власти
Вик Давыдов Гопак на граблях: Когда Украину отучат от провокаций в Крыму
Наталья Булах(Дубовик) Минздрав опроверг слухи о всеобщей платной медицине
Вик Давыдов Армию Литвы вооружили техникой времен войны во Вьетнаме
Alex Olexenko Социальный маразм превратится в расизм?
Сева Петров На Украине готовят ответ песенному флешмобу "зомбированных кацапов"
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?