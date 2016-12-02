Путин: В искусстве должна быть грань между циничным эпатажем и творческой акцией

Выступая на совместном заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству и Совета при президенте РФ по русскому языку, проходящем в Санкт-Петербурге, Владимир Путин осудил попытки сорвать спектакль или выставку.

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По его мнению, любые такие хулиганские выходки, попытки сорвать спектакль, выставку абсолютно недопустимы и должны пресекаться по всей строгости закона.

"Мы так и будем делать. И то же время, в самой творческой среде, я хочу подчеркнуть, именно эту сторону дела, именно в самой творческой среде должна быть определена грань между циничным оскорбительным эпатажем и творческой акцией", - сказал Путин в пятницу.

Напомним, в своем вчерашнем Послании Федеральному собранию глава государства высказал свою позицию по вопросу вмешательства в творческую деятельность.

Повторил он свои слова и на сегодняшнем заседании, еще раз подтвердив, что принцип свободы творчества должен быть абсолютно незыблемым.

"Однако у всех свобод всегда есть вторая сторона: ответственность. И это мы с вами тоже хорошо знаем. Это, собственно говоря, во всех определениях свободы, всеми признанными в мире философами так и излагается", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что "у художника, у властителя дум, так сказать, мера этой ответственности особенно высока".

Как отметил глава государства, необходимо вовлечь в мир высокого, содержательного искусства более широкую аудиторию, особенно молодых людей, молодёжь.

"Нам необходимы новые, оригинальные форматы прочтения классики и в кино, и в театре, на телевидении, в социальных сетях. И это уже задача для мастеров культуры: суметь создать современные произведения, сохранив ценностное содержание оригинала, его морально-нравственный посыл, богатство и образность нашего языка", - сказал Владимир Путин.