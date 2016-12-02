Россия и Китай подорвут господство доллара — эксперт

Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин отдельно отметил стремление нашей страны к развитию отношений с Китаем, Японией и Индией. Президент подчеркнул, что переориентация России на сотрудничество с Азией вместо былого сотрудничества с Европой продиктована "долгосрочными национальными интересами" и глобальным развитием.

Эксперты считают, что это сотрудничество важно не только в политическом, но и в экономическом плане. Расчеты за поставки нефти в Китай уже осуществляют в рублях либо юанях, а через 5-7 лет Россия, Китай и Индия полностью откажутся в международных расчетах от доллара и евро и перейдут на расчеты в национальных валютах. Таким образом, более тесное сотрудничество этих трех стран БРИКС в долгосрочном аспекте может нанести определенный удар по доллару США.

Чем Россия и Китай интересны друг другу и что ждет доллар, Правде.Ру рассказал завкафедрой политической экономии РЭУ им Плеханова, доктор экономических наук Руслан Дзарасов.

— Какое значение имеет для России сотрудничество с двумя крупнейшими развивающимися странами?

— Сотрудничество с Китаем и Индией — это поиск альтернативы односторонней ориентации на западные страны. Но эта переориентация царит в себе некоторые риски. Действительно, Китай — самая динамичная экономика в мире, и такая альтернатива в условиях экономических санкций и давления на Россию со стороны Запада, помогает усилить переговорную силу России. Однако Китай также является и очень жестким конкурентом для России, в частности, со своим глобальным интеграционным проектом "Новый Шелковый путь". Он неизбежно выступает как конкурент нашему Евразийскому союзу и втягивает в свою орбиту те страны, с которыми мы хотим укрепить сотрудничество. Например, в последний год резко возросли инвестиции Китая в Казахстан, а российские инвестиции туда за последние два года упали.

Россия, конечно, рассчитывает получить с помощью Китая дополнительные возможности для маневра. Но надо учитывать, что Россия интересует Китай, прежде всего, как поставщик сырья. Этот знаменитый проект "Сила Сибири" связан с поставками газа в Китай для китайской промышленности. Но тут, слава Богу, Россия стремится организовать производство полуфабрикатов на нашей территории и поставлять уже полуфабрикаты для металлургии и нефтехимии Китая. Но тем не менее это встраивание в воспроизводственные цепочки другой страны. А надо учитывать, что перспективы китайской экономики не так радужны в условиях мирового экономического кризиса. Потому что главный покупатель китайских товаров это США, а американская экономика явно находится в застое. Это оживление, которое последние год-два под влиянием, видимо, сланцевой революции происходило в американской экономике, быстро выдыхается. И может получиться так, что наша переориентация на Восток и, прежде всего, на Китай, приведет к тому, что мы встроимся в воспроизводственные цепочки Китая, а вот какова перспектива Китая на западных рынках, это совершенно неочевидно.

— Готовится ли удар по доллару?

— Доллар, видимо, ждет девальвация, потому что доллар — переоцененная валюта, и Китай, возможно, рассчитывает на это. Но надо иметь в виду, что на сегодняшний день пока что ни одна страна, в том числе и Китай, не готова заменить США, как поставщика мировой резервной валюты. Обладать резервной валютой это не только благо, но и очень высокий риск, так как внутри страны надо контролировать предложение денег. Вы можете потерять контроль над денежной массой, которая может поступать к вам из-за рубежа. Американскую экономику никто не посмеет наводнить внешними долларами, потому что США — это доминирующая военная держава, она господствует в системе международных отношений. А вот страны, которые не имеют таких преимуществ, сильно рискуют, претендуя на мировую резервную валюту. Поэтому Китай, не смотря на то, что имеет самые большие золотовалютные запасы в мире, не спешит потребовать этой роли.

Но, правда, есть такой локальный паллиатив, к которому, видимо, страны БРИКС все больше будут обращаться — это переводить свою двустороннюю торговлю или многостороннюю торговлю в рамках БРИКС на национальные валюты. По мере того как растут экономические отношения между этими странами, сфера, в которой они могут друг другу поставлять товары в национальной валюте, возрастает. И это объективно не ведет на нынешнем этапе к появлению новой резервной валюты, но тем не менее господство доллара как мировой резервной валюты подрывает. Я думаю, что этот паллиативный вариант Россия и Китай, видимо, будут осуществлять.

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