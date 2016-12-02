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Источник Правда.Ру

Путина начали показывать по правительственному телеканалу США

Политика

Американский канал правительственных трансляций C-SPAN пустил в эфир отрывок послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает РИА Новости.

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Фото: AP

Запись выступления российского лидера показали перед началом трансляции с митинга избранного президента США Дональда Трампа в Огайо.

Стоит отметить, что телеканал C-SPAN обычно показывает прямые включения из конгресса США, выступления президента и других высокопоставленных чиновников, а также британских, канадских и австралийских правительств.

Президент России Владимир Путин 1 декабря обратился с очередным Посланием Федеральному собранию. Оно стало 23-м в новейшей истории России и 13-м для Путина.

По традиции, мероприятие проходило в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Помимо парламентариев из Госдумы и Совета Федерации, на оглашение Послания пригласили членов правительства, председателей Конституционного и Верховного судов, генпрокурора, глав Центризбиркома, Счетной палаты и Общественной палаты, руководителей регионов, глав основных конфессий и представителей СМИ.

Послание президента продлилось 69 минут и не менее десяти раз прерывалось аплодисментами.

Кстати, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что в этом году Послание будет особенным.

Путин затронул тему прошедших выборов. Глава государства подчеркнул, что курс России на развитие институтов демократии, политической системы, повышении конкурентности на выборах оправдан и будет продолжен. Владимир Путин отметил, что никто не может запретить открыто мыслить и высказывать свою позицию в вопросах экономики и политики.

Также президент говорил о проблемах здравоохранения и образования, в частности, о школьных зданиях в ветхом состоянии.

Высказываясь на тему борьбы с коррупцией, президент выступил против того, чтобы правоохранительные органы поднимали шум по поводу резонансных дел. "Борьба с коррупцией — это не шоу", — подчеркнул Владимир Путин. "До решения суда никто не имеет право выносить вердикты о виновности или невиновности человека", — подчеркнул президент.

Говоря о ситуации с малым и средним бизнесом, Владимир Путин подчеркнул необходимость кардинального повышения прозрачности контрольно-надзорных органов. Президент также потребовал обеспечить устойчивость бюджетной системы и ее независимость от цен на углеводороды. Читайте подробнее в материале: Десять главных тем Послания президента.

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