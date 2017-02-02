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Источник Правда.Ру

Путин уволил 16 генералов из трех силовых ведомств

Политика

Шестнадцать генералов МЧС, МВД и Следственного комитета России  лишились своих постов. Соответствующий указ сегодня издал президент России Владимир Путин.

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Фото: kremlin.ru

Как указывается в документе, опубликованном на  портале правовой информации документу, среди тех, кто отправлен в отставку - глава управления ведомства по республике Карачаево-Черкессия Казимир Боташев, прокурор Ярославской области Юрий Верховцев и директор Департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС России Александр Агафонов.

При этом, согласно документу, два генерала уволены не только со своих должностей, но и с военной службы. Это директор Департамента территориальной политики МЧС России Юрий Ковалев, а также начальник регионального управления ведомства по республике Бурятия Виктор Михайлов.

Причины кадровых перестановок пока не известны.

Этим же указом Владимир Путин назначил Владлена Аксенова и Павла Барышева заместителями главы МЧС. Кроме того, на должность прокурора Республики Крым был назначен Олег Камшилов, Борис Марков - прокурором Ленинградской области, а генерал-майор юстиции Виктор Танифу - руководителем управления СКР по городу Севастополь.

Напомним. как сообщала Правда.Ру, 31 января глава государства произвел ряд новых назначений. 

Ранее возглавлявший Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству Александр Фомин назначен заместителем министра обороны. Новым руководителем Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству стал Дмитрий Шугаев, ранее занимавший должность заместителя гендиректора госкорпорации «Ростех» по внешнеэкономической деятельности.

Павел Зенькович освобожден от должности начальника Управления президента по общественным проектам, а новым руководителем Управления назначен бывший заместитель Зеньковича Сергей Новиков. Ранее он работал в должности замглавы Управления по внутренней политике «Росатома».

Глава Управления Президента РФ по общественным проектам Павел Зенькович освобожден от занимаемой должности указом главы государства. На его место назначен Сергей Новиков, ранее занимавший должность директора Департамента коммуникаций Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». В октябре 2016 года Новиков был назначен заместителем начальника Управления президента по внутренней политике.

По сообщениям Минобрнауки, Павел Зенькович может занять вакантную должность замминистра.

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