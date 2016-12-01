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Источник Правда.Ру

Новая концепция внешней политики: Россия не приемлет внешнего давления

Политика

Новую концепцию внешней политики страны подписал сегодня президент России Владимир Путин. Главная мысль новой концепции внешней политики России - наша страна не приемлет никаких попыток оказать на нее давление.

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Фото: AP

Экстерриториальные осуществления США своей юрисдикции вне рамок международного права не признаются Москвой, равно как и не могут быть приняты попытки оказания военного, политического, экономического или иного давления.

При этом она и оставляет за собой право жестко реагировать на недружественные действия, в том числе путем укрепления национальной обороны и принятия зеркальных или асимметричных мер, говорится в документе.

В то же время, Россия продолжает быть заинтересованной  во взаимовыгодных отношениях с США, однако исходит из того, что развитие диалога возможно только на основе равноправия, взаимного уважения интересов и невмешательства  в дела друг друга.

Москва рассчитывает на конструктивное сотрудничество с Вашингтоном по контролю над вооружениями и ожидает, что и американская сторона будет строго соблюдать нормы международного права, прежде всего Устав ООН. 

Отдельное внимание в документе уделено взаимоотношениям с НАТО и США. Россия негативно относится к расширению НАТО, приближение инфраструктуры альянса к российским границам и наращиванию его военной деятельности. 

Отмечается, что Россия рассматривает создание глобальной системы американской ПРО как угрозу и оставляет за собой право принятия адекватных мер. Вместе с тем, Москва  придает важное значение выполнению договора с Вашингтоном по СНВ и ожидает, что США в своих действиях на мировой арене будут строго придерживаться норм международного права. 

Курс на сдерживание России, проводимый США и их союзниками, наносит ущерб интересам всех сторон и противоречит возрастающей потребности в сотрудничестве и противодействии транснациональным вызовам и угрозам, подчеркивается в концепции.

Новая версия концепции опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Прежняя версия, принятая в феврале 2013 года, признана утратившей силу. 

Напомним, как сообщала Правда.Ру, сегодня, 1 декабря, выступая с очередным Посланием Федеральному собранию, президент России отметил,  что давление на Россию осуществляется по самым разным направлениям.

В связи с этим президент напомнил о так называемых допинговых скандалах с российскими спортсменами.

Продолжая внешнеполитическую тему, глава государства подчеркнул, что "мы не ищем и никогда не искали врагов, нам нужны друзья". При этом Владимир Путин отметил, что Россия готова к серьезному диалогу по созданию устойчивой системы международных отношений.

"В последние годы нам было непросто, но эти испытания сделали нас сильнее. Помогли выявить те пути, по которым следует идти более настойчиво", - отметил Путин.

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Темы США НАТО Россия давление концепция внешней политики
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