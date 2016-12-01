Путин губернаторам и чиновникам: Не прячьтесь от людей и не жадничайте

От проблем здравоохранения Владимир Путин в Послании Федеральному собранию перешел к вопросам образования, а также развития волонтерского движения и НКО.

Глава государства особо подчеркнул, что "у нас нас не должно остаться школьных зданий в ветхом и аварийном состоянии".

По словам Путина, важно сохранить глубину и фундаментальность отечественного образования. Однако он отметил, что программы нужны не только в школах, но и, например, в театрах.Школьники должны учиться самостоятельно мыслить, решать нестандартные задачи, ставить цели и добиваться их, заявил президент.

В основе всей нашей системы образования должен лежать фундаментальный принцип - каждый ребенок, подросток одарен, подчеркнул Путин.

Глава государства в Послании также затронул тему развития волонтерского движения и некоммерческих организаций.

Путин попросил Общественную палату и Агентство стратегических инициатив заняться предметной поддержкой волонтерских движений и некоммерческих организаций. Глава государства отметил важность развития различных форм волонтерского движения.

Говоря о работе некоммерческих организаций, президент напомнил о недавно принятых законах по поддержке социально ориентированных НКО. И обратился к губернаторам и чиновникам, присутствовавшим в зале. "Я прошу вас, не жадничайте", - сказал президент, призывая поддерживать некоммерческие организации и волонтерские движения.

Путин поручил правительству завершить формирование правовой базы для деятельности НКО.

Президент призвал представителей власти не прятаться в кабинетах и идти навстречу народной инициативе.

Президент России Владимир Путин выступает с очередным Посланием Федеральному собранию. Оно станет 23-м в новейшей истории России и 13-м для Путина.

По традиции, мероприятие проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Помимо парламентариев из Госдумы и Совета Федерации, на оглашение Послания приглашаются члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, главы Центризбиркома, Счетной палаты и Общественной палаты, руководители регионов, другие высокопоставленные лица, главы основных конфессий и представители СМИ.