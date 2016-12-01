Путин: Никто не может запретить людям открыто высказывать свое мнение

Президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию затронул тему прошедших выборов. Глава государства подчеркнул, что курс России на развитие институтов демократии, политической системы, повышении конкурентности на выборах оправдан и будет продолжен.

Владимир Путин также отметил, что никто не может запретить открыто мыслить и высказывать свою позицию в вопросах экономики и политики.

"Хочу особо подчеркнуть, и в культуре, и в политике, и в средствах массовой информации, и в общественной жизни, в полемике по экономическим вопросам никто не может запретить свободно мыслить и открыто высказывать свою позицию", - сказал Путин.

Он отметил, что, когда идет речь о солидарности, единстве, - имеется в виду "осознанная, естественная консолидация граждан ради успешного развития России".

"Можно ли достичь значимых стратегических целей в раздробленном обществе? Можно ли решить эти задачи с парламентом, где вместо результативной работы идут состязания амбиций и бесплодные препирательства? Можно ли достойно развиваться на зыбкой почве слабого государства?" - отметил президент.

Президент в ходе Послания напомнил о том, что в 2017 году исполнится сто лет с момента Февральской и Октябрьской революций в России. Глава государства подчеркнул, что нашей стране удалось достичь гражданского согласия. Ожесточение прошлого не должно вернуться, заявил глава государства.

Президент России Владимир Путин выступает с очередным Посланием Федеральному собранию. Оно станет 23-м в новейшей истории России и 13-м для Путина.

По традиции, мероприятие проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Помимо парламентариев из Госдумы и Совета Федерации, на оглашение Послания приглашаются члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, главы Центризбиркома, Счетной палаты и Общественной палаты, руководители регионов, другие высокопоставленные лица, главы основных конфессий и представители СМИ.