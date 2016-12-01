Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Путин: Никто не может запретить людям открыто высказывать свое мнение

Политика

Президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию затронул тему прошедших выборов. Глава государства подчеркнул, что курс России на развитие институтов демократии, политической системы, повышении конкурентности на выборах оправдан и будет продолжен.

Владимир Путин также отметил, что никто не может запретить открыто мыслить и высказывать свою позицию в вопросах экономики и политики.

"Хочу особо подчеркнуть, и в культуре, и в политике, и в средствах массовой информации, и в общественной жизни, в полемике по экономическим вопросам никто не может запретить свободно мыслить и открыто высказывать свою позицию", - сказал Путин.

Он отметил, что, когда идет речь о солидарности, единстве, - имеется в виду "осознанная, естественная консолидация граждан ради успешного развития России".

"Можно ли достичь значимых стратегических целей в раздробленном обществе? Можно ли решить эти задачи с парламентом, где вместо результативной работы идут состязания амбиций и бесплодные препирательства? Можно ли достойно развиваться на зыбкой почве слабого государства?" - отметил президент.

Президент в ходе Послания напомнил о том, что в 2017 году исполнится сто лет с момента Февральской и Октябрьской революций в России. Глава государства подчеркнул, что нашей стране удалось достичь гражданского согласия. Ожесточение прошлого не должно вернуться, заявил глава государства.

Президент России Владимир Путин выступает с очередным Посланием Федеральному собранию. Оно станет 23-м в новейшей истории России и 13-м для Путина.

По традиции, мероприятие проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Помимо парламентариев из Госдумы и Совета Федерации, на оглашение Послания приглашаются члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, главы Центризбиркома, Счетной палаты и Общественной палаты, руководители регионов, другие высокопоставленные лица, главы основных конфессий и представители СМИ.

Темы послание президента Федеральное собрание
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Рейтинг круп для похудения
Здоровье
Рейтинг круп для похудения
Практика работы с обидами
поучительно
Практика работы с обидами
Комментарии
Актуальная аналитика
Чаепития в Академии
Академик Ратахин: "Мир невидимых взрывов"
Евросоюз
Эффект Трампа распространится на Австрию?
Ближний Восток
Действительно ли Эрдоган так хочет свержения Асада?
Читательский топ
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
Алеппо взят. О чем поговорим, господин Керри?
В украинском "вийске" начался 37-й год
Гопак на граблях: Когда Украину отучат от провокаций в Крыму
Популярное Комментируемое Выбор читателей
США и Канада
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии

Причиной поломок кораблей называют китайские "чипы-разрушители".

Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
Криминал
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
Мир
Алеппо взят. О чем поговорим, господин Керри?
Украина
В украинском "вийске" начался 37-й год
США и Канада
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии

Причиной поломок кораблей называют китайские "чипы-разрушители".

Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Фашизм цинично празднует смерть Фиделя
Карибские страны
Фашизм цинично празднует смерть Фиделя
Политика
Владимир Соловьев: "Черный" список российских СМИ — абсолютная глупость
Ближний Восток
Что мы увидели и чего не увидели в Палестине
США и Канада
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии

Причиной поломок кораблей называют китайские "чипы-разрушители".

Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Школы России стали лучшими в мире по уровню математического образования
Общество
Школы России стали лучшими в мире по уровню математического образования
Авиация
Авиация — болевая точка суверенитета России
Мир
Советник Трампа предлагала дать Путину Нобелевскую премию мира
Любовь Степушова (Люлько) Эффект Трампа распространится на Австрию? Любовь Степушова (Люлько) Дмитрий Нерсесов Действительно ли Эрдоган так хочет свержения Асада? Дмитрий Нерсесов Юрий Носовский Сжиженный газ России не указ Юрий Носовский
Комментарии
djek ddjek США побоятся вводить меры против наших дипломатов
Ольга Лашкова Немецкая оккупация российского престола
Shmul Rubin МГУ вошел в тройку лучших университетов
kannabis kannabisovih Что будет с Кубой без Фиделя?
vkontakte_220234690 Куда катится мир? Три противоречивых сценария от лучших аналитиков планеты
Иваныч Армию Литвы вооружили техникой времен войны во Вьетнаме
Nikolai Neb Нужен ли Закон о гражданстве?
Мария Коненкова "Морриконе: музыка вечна" - долгожданный концерт в Москве
Yu4210 Социологи: Большинство россиян уверены - страна движется "куда нужно"
Oleg Lukmanov ООН и сетевой маркетинг
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?