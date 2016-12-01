Тринадцатое Послание президента Федеральному собранию. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин выступает с очередным Посланием Федеральному собранию. Оно станет 23-м в новейшей истории России и 13-м для Путина.

По традиции, мероприятие проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Помимо парламентариев из Госдумы и Совета Федерации, на оглашение Послания приглашаются члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, главы Центризбиркома, Счетной палаты и Общественной палаты, руководители регионов, другие высокопоставленные лица, главы основных конфессий и представители СМИ.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в этом году послание Владимира Путина Федеральному собранию будет особенным.

"Послание президента Федеральному cобранию - это в целом традиционный формат, но ни одно послание не походит на другое", - цитирует RT Пескова.

Он добавил, что "и в этом году оно будет совсем другим по содержанию, с сохранением такого главного путинского стержня".

Послание главы государства - программный политико-правовой документ, выражающий видение президентом стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Оно включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе парламента. Ежегодное послание президента готовится в закрытом режиме. Владимир Путин работает над документом лично. При этом глава государства неоднократно отмечал, что текст послания оттачивается вплоть до дня оглашения. По традиции, выступление главы государства проходит в Георгиевском зале Кремля.

Как писала Правда.Ру, в прошлом году президент затронул темы борьбы с терроризмом, отношений с Турцией, поддержки экономики, маткапитала и т. д. Эксперты сошлись во мнении, что главным тезисом стало то, что Россия не может позволить себе быть уязвимой.

Что касается Турции, президент употребил слово "предательство", - резкое и очень четко маркирующее определение. Он произнес фразу, которую цитировали многие СМИ и которая тут же разошлась по интернету. "Мы знаем, кто в Турции набивает карманы, торгуя ворованной нефтью. Мы помним, как укрывались террористы с Северного Кавказа на территории этой страны. Мы этого не забудем. Мы не забудем, кто стрелял в спину нашим летчиками. Но мы не ставим знак равенства между добрым, трудолюбивым народом и частью элиты этой страны", - сказал Владимир Путин.