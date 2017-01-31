Древнейший предок человека был похож на зубастый "мешок"

В Китае нашли останки примитивных многоклеточных существ, претендующих на звание древнейших предков человека, других позвоночных существ и морских ежей.

Большинство современных групп и типов животных появилась примерно 540-520 миллионов лет назад, во времена "кембрийского взрыва", резкого ускорения эволюции. В это время возникли предки червей, насекомых, рыб и прочих позвоночных животных. Деган Шу из Северо-Западного университета в Сиане изучали залежи необычных сланцев в провинции Шаньси, сформировавшихся около 520-510 миллионов лет назад. Залежи образовались на дне первичного океана Земли при почти полном отсутствии кислорода, благодаря чему в них сохранились отпечатки даже самых мягких тканей тела древнейших животных.

Как сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature, в этих породах китайские палеонтологи нашли останки крайне необычного животного — небольшой овальной структуры длиной в один миллиметр, похожей на мешок с "зубастыми" краями. Ученые назвали его Saccorhytus coronarius, что переводится как "сморщенный мешок с короной". Позже выяснилось, что находка является самым древним вторичноротным животным.

По словам палеонтологов, Saccorhytus coronarius обладал неким подобием жабр, следы которых можно заметить в виде странных конических структур на его коже. Через них "мешок" выпускал воду, которую он проглатывал вместе с пищей. Позже эти конусы могли превратиться в жаберные дуги, а затем — в челюсти и нос первых рыб, положив начало эволюции человека, который появится на Земле через 519,8 миллиона лет после попадания "зубастых мешков" в сланцевые летописи кембрия.

Напомним, ранее ученые из Британии и Канады смогли доказать наличие прямой эволюционной связи между современным человеком и древним червеобразным существом пикайей, достигавшим в длину всего в пять сантиметров. Эксперты изучили окаменелые останки 114 представителей данного вида и представили общественности обоснования того, что червь был предком всех представителей типа хордовых.

О выводах специалистов говорится в научном журнале Biological reviews. Авторами заметки стали профессор Кембриджского университета Саймон Конуэй Моррис и канадский палеонтолог Жан-Бернар Карон из университета Торонто. "Останки примитивных хордовых — очень редкая находка. Из-за отсутствия спинного хребта и других костных структур, которые могли бы окаменеть, у таких существ как пикайя не было практически никаких шансов оставить свидетельства своего существования для потомков", — заявил Карон.

"Тем, не менее, в уникальных условиях Берджес-Шейл это оказалось возможным. Мы надеемся, что дальнейшие изыскания — как в поле, так и в лабораториях, позволят обнаружить новые виды, которые прольют свет на историю происхождения человека", — добавил он.

KurskCity передает, что ученые впервые использовали для своего исследования электронный микроскоп, а также съемку в поляризованном свете. Это позволило установить мельчайшие детали анатомии древнего червя. В частности, у пикайи нашли хорду, нервную трубку, миомеры и даже остатки кровеносной системы. Напомним, что впервые окаменелости древнего существа были обнаружены в 1911 году американским палеонтологом Чарлзом Уолкоттом.

Ранее учуные из России подтвердили теорию о том, что у общего предка всех живых существ, имевших двухстороннюю симметрию тела, к которым также относится человек, были придатки, помогавшие им передвигаться и собирать пищу, то есть щупальца. Свое исследование этому посветила доктор биологических наук Елена Темерева, а результаты его опубликованы в журнале PLOS ONE. Соавтором ученого выступил научный сотрудник Института биологии РАН Евгений Цитрин.

Биологи провели изучения лингул — древнейших плеченогих, доживших до наших дней и относящихся к билатерально-симметричным животным, имеющим лофофоры, что представляют собой особые части тела в виде щупалец.

Темерева смогла обнаружить сходства в строении нервных систем в разных группах лофофорных живых существ, что привело ее к выводу, что у них- единый предок. "В силу того, что щупальца есть в двух главных стволах билатерально-симметричных животных, логично предположить, что они были и у общего предка…", — рассуждает ученый. "Имелись щупальца и у общего предка хордовых животных, к которым относится и человек", — заключила Елена Темерева.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!