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Тигрица из индийского зоопарка наказала дразнивших ее зрителей

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Обида на посетителей зоопарка стала причиной побега тигрицы из вольера зоопарка в городе Индор индийского штата Мадхья-Прадеш. К такому выводу пришли сотрудники полиции, расследуя инцидент.

Тигрица из индийского зоопарка наказала дразнивших ее зрителей

Как пишет газета Pioneer, тигрица Джамна сбежала вечером в минувшее воскресенье, 27 ноября, когда зоопарк был полон посетителей. По словам комиссара городской полиции Маниша Сингха, "при просмотре записей с камер видеонаблюдения выяснились причины такого поведения хищницы — люди дразнили тигрицу, бросая в нее использованные жевательные резинки и мелкие камни".

Выросшее в неволе животное, сбежав из вольера, ни на кого не напало. Тем не менее пострадавших оказалось около сотни человек — все они получили травмы, в панике убегая от тигрицы.

Только спустя час сотрудники зоопарка смогли поймать беглянку, им удалось накинуть на Джамну сеть и обездвижить ее транквилизаторами, а затем водворить обратно в вольер. Во избежание подобных инцидентов теперь у вольеров крупных хищников в зоопарке будут дежурить смотрители.

Отметим, такой случай в Индии происходит не впервые. В 2010 году в зоопарке города Гувахати сбежали из клеток два бенгальских тигра. Тысячи посетителей зоосада бросились врассыпную.

Инцидент произошел, когда служащие убирали в клетках тигров. Животные вырвались на свободу, однако за пределы зоопарка выйти не пытались. Хищники прогуливались по дорожкам парка, чем вызвали массовую панику. В срочном порядке были эвакуированы около 10 тысяч посетителей. Пострадавших не было.

Чтобы поймать тигров, их пришлось временно усыпить. Зоопарк, где произошло ЧП, является крупнейшим на северо-востоке страны. Он популярен не только среди индийцев, но и иностранных туристов.

В 2012 году из чешского зоопарка сбежал редкий белый тигр. С момента побега зверь напал на троих служащих зоопарка. Одного из пострадавших госпитализировали с травмами головы и спины, сообщает Cezkenoviny.

В момент побега в зоопарке находились несколько взрослых и примерно 20 детей. По словам представителя зоопарка в городе Либерец Ленки Марковицовой, один из пострадавших был госпитализирован с травмами головы и спины. Жизни пострадавшего мужчины ничего не угрожает. Кроме того, две женщины получили менее серьезные травмы. Их тоже доставили в больницу.

Как сообщает другой представитель зоопарка Иван Лангр, семилетний тигр по кличке Парис получил дозу транквилизатора, уснул и теперь никому не угрожает. "Служащие зоопарка были шокированы побегом, и до сих пор не ясно, по чьей вине это произошло" — заключил он.

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В Индии тигрица бросилась на толпу
Темы тигр Индия зоопарк происшествия
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