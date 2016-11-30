Британский таблоид сообщил о "супероружии России" - гигантском осьминоге-убийце

Британский таблоид Daily Express сообщил, что новой секретной разработкой России стал огромный ядовитый осьминог-убийца, способный парализовать человека с расстояния в несколько десятков метров. Заголовок статьи гласит: "14-ногий кальмар-убийца, найденный на глубине две мили под Антарктикой, — оружие Путина?".

Об этом "чудовище" газете рассказал некий Антон Падалка, который утверждает, что когда-то участвовал в российской научной экспедиции в Арктику. В ее ходе группа обнаружила в подледных арктических водах озера Восток существо, известное также как "Организм 46-Б" (Organism 46-B), утверждает собеседник издания.

По его словам, российские власти тут же взяли "открытие" под опеку и теперь обсуждают, как страна может использовать разрушительные способности осьминога.

Падалка утверждает, что "Организм 45-Б" был найден "во всеоружии" под толстым слоем льда и что существо повинно в гибели как минимум двух участников экспедиции. По его словам, существо вывело из строя рации, а потом парализовало "давнего друга и коллегу" Падалки с расстояния почти в 46 метров, впустив в воду яд.

Уцелевший Падалка в спешке покинул Восток, чтобы как можно скорее сообщить свету о "новом секретном оружии Путина", подытоживает газета.

После обнаружения "Организма 46-Б" озеро Восток было оцеплено "российскими федералами", которые в настоящее время изучают возможность использования осьминога, который способен отравить жертву смертельным ядом на расстоянии более 45 метров, в качестве оружия.

Жути "новейшему оружию Путина" придает и тот факт, что оно способно принимать под водой очертания ныряльщика. После своего появления, рассказывает Падалка, "российские федералы" объяснили ученым, что никто ничего не должен знать об "Организме 46-Б".

В завершение этой поистине фантастической и таинственной истории "российский ученый" Падалка напомнил впечатлительным западным читателям о том, что осьминог способен откладывать до 200 тысяч яиц, и предложил испытать свои нервы, представив подобные кладки "российских осьминогов-убийц" вокруг всей Северной Америки.

Добавим, сегодня в иностранной прессе также появились сообщения о том, что британское минобороны в ужасе от "путинского супертанка". В распоряжение газеты Sunday Telegraph попал секретный документ британского министерства обороны. Каждая его строка буквально пропитана ужасом перед Т-14. Это танк, который, очевидно, невозможно остановить. В документе выражаются сомнения в том, что кому-то в ближайшие 20 лет удастся разработать модель, которая могла бы конкурировать с "Арматой".

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