Пролетарские гопники делали селфи с убиваемой жертвой

В городе Пролетарск Ростовской области полиция расследует обстоятельства циничного убийства мужчины. Компания подростков избила до смерти мужчину и выложила фото расправы в соцсети.

После расправы тело мужчины выбросили на улицу.

Жертвой подростков стал 40-летний местный житель. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и подростками завязался конфликт, после чего они жестоко избили его.

Свое преступление подростки снимали на видео. Позже один из них разместил фотоснимки избитого до смерти мужчины у себя на странице в соцсети. Парень подписал фото: "Норм вечер".

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