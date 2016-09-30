В городе Пролетарск Ростовской области полиция расследует обстоятельства циничного убийства мужчины. Компания подростков избила до смерти мужчину и выложила фото расправы в соцсети.
После расправы тело мужчины выбросили на улицу.
Жертвой подростков стал 40-летний местный житель. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и подростками завязался конфликт, после чего они жестоко избили его.
Свое преступление подростки снимали на видео. Позже один из них разместил фотоснимки избитого до смерти мужчины у себя на странице в соцсети. Парень подписал фото: "Норм вечер".
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