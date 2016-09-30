Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Ученые раскрыли секрет взрослых любовниц

Занимательные Новости

Ученые из Питтсбургского университета в США провели необычное исследование, результатом которого оказались весьма занимательные выводы о женской физиологии.

1
Фото: REX

 Оказалось, что женщины в зрелом возрасте получают больше удовольствия от занятия любовью, несмотря на ряд физических изменений, которые приводят к снижению "сексуальной функции".

В экспериментах приняли участие свыше 500 женщин в возрастных категориях от 45 до 75 лет. Выяснилось, что по мере взросления женщины становятся более уверенными в себе и более раскрепощенными.

В связи с этим они приобретают опыт и различные навыки в постели. Также, женщины в возрасте не стесняются обсудить с партнером деликатные проблемы.

Читайте также:

Сексолог: Фригидных женщин не бывает

Мельница мифов: в СССР секс... был

"Секс в большом городе": Трагедия американской любви

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня


Секс через интернет: сексуальная революция, жажда новых сексуальных контактов? Видеорепортаж
Темы интим здоровье психология
Комментарии
Больные конечности: нет профилактики, зато есть ампутация Видео
Здоровье
Больные конечности: нет профилактики, зато есть ампутация Видео
Мокрые игры под присмотром взрослых
здорово
Мокрые игры под присмотром взрослых
Нино Черрути, который победил британцев
Красота
Нино Черрути, который победил британцев
Комментарии
Актуальная аналитика
Ближний Восток
За что сражаются сирийские курды?
Земледелие
Жизнь на селе — адский труд за пять процентов
Яблоко
Касьянов - "Яблоку": Давай сделаем это еще раз
Читательский топ
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
The Guardian: Версия следователей о гибели "Боинга" на Донбассе
Пермские строители взяли на работу кота с окладом 400 тыс. рублей
В развалинах на Окинаве археологи нашли необычные артефакты
Гиперзвуковое оружие: Никто не думает о последствиях
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго

Выступая на открытии Всероссийского совещания Общероссийского профсоюза образования, Ольга Васильева говорила и о нагрузке учителей, и об их зарплатах.

Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
The Guardian: Версия следователей о гибели "Боинга" на Донбассе
Происшествия
The Guardian: Версия следователей о гибели "Боинга" на Донбассе
Занимательные Новости
Пермские строители взяли на работу кота с окладом 400 тыс. рублей
Наука и техника
В развалинах на Окинаве археологи нашли необычные артефакты
Мир
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО

Американские генералы на заседании военного комитета заявили, что для контроля воздушного пространства нужно объявить войну России.

Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Общество
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Происшествия
The Guardian: Версия следователей о гибели "Боинга" на Донбассе
Ближний Восток
Крокодиловы слезы: США подавились Сирией
Общество
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго

Выступая на открытии Всероссийского совещания Общероссийского профсоюза образования, Ольга Васильева говорила и о нагрузке учителей, и об их зарплатах.

Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Оливер Стоун: Десятки миллионов убитых кричат США "Остановитесь!"
США и Канада
Оливер Стоун: Десятки миллионов убитых кричат США "Остановитесь!"
США и Канада
СМИ: Армия США не имеет права на звание лучшей в мире
Наследие
Страны демократии экспортируют геноцид
Любовь Люлько Украина решила перекодировать Россию Любовь Люлько Инна Шейхатович "Двенадцатая ночь" на белорусской сцене Инна Шейхатович Вячеслав Шпаковский Авиапушка для Т-50 – само совершенство Вячеслав Шпаковский
Комментарии
Валентина Таймулина За жестокое изнасилование москвички задержаны пять гастарбайтеров
Валентина Таймулина Задержан драчун, искалечивший юношу на Красной площади
Валентина Таймулина Академики: Школьникам надо изучать Библию вместо "Войны и мира"
Mikhail Savelyev Бэби-боксы способствуют росту криминала
Jotis Miglis(Mail.Ru) Польша создает пародию на НАТО
Сева Петров За что сражаются сирийские курды?
Сева Петров Академики: Школьникам надо изучать Библию вместо "Войны и мира"
ЦИНИК-ФАТАЛИСТ Дипломаты заявили: США упорно идут к третьей мировой
Сева Петров Украина разрешит гей-браки "как в Европе"
Vik Ganz Обама и Меркель возложили ответственность за Сирию на Россию
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?