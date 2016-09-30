Ученые раскрыли секрет взрослых любовниц

Ученые из Питтсбургского университета в США провели необычное исследование, результатом которого оказались весьма занимательные выводы о женской физиологии.

Фото: REX

Оказалось, что женщины в зрелом возрасте получают больше удовольствия от занятия любовью, несмотря на ряд физических изменений, которые приводят к снижению "сексуальной функции".

В экспериментах приняли участие свыше 500 женщин в возрастных категориях от 45 до 75 лет. Выяснилось, что по мере взросления женщины становятся более уверенными в себе и более раскрепощенными.

В связи с этим они приобретают опыт и различные навыки в постели. Также, женщины в возрасте не стесняются обсудить с партнером деликатные проблемы.

Читайте также:

Сексолог: Фригидных женщин не бывает

Мельница мифов: в СССР секс... был

"Секс в большом городе": Трагедия американской любви

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня