Россияне назвали идеальных учителей: Нестор Петрович, магистр Йода и Мэри Поппинс

Данные опроса, проведенного порталом Superjob в преддверии Дня учителя свидетельствуют о том, что Нестор Петрович Северов, персонаж Михаила Кононова из фильма "Большая перемена", и Илья Семенович Мельников в исполнении Вячеслава Тихонова из фильма "Доживем до понедельника" должны, по мнению россиян, стать образцами для подражания для современных учителей.

Скриншот с Youtube

Как пишут Известия, 22% опрошенных отдали свои голоса за Нестора Петровича, 17% — за Илью Семеновича. Первый завоевал любовь зрителей своей добротой и наивностью. Второй — интеллигентностью и талантом.

Чуть меньше голосов получили Лилия Михайловна Терешкова из "Уроков французского", Татьяна Николаевна Кольцова из фильма "Вам и не снилось" и Альбус Дамблдор из фильма "Гарри Поттер".

Также лучшими учителями были признаны Мэри Поппинс, Семен Николаевич из "Приключений Электроника" и Генри Уолтон из фильма "Индиана Джонс".

Разрыв с остальными участниками, среди которых в том числе были Магистр Йода из "Звездных войн" и Виктор Служкин из фильма "Географ глобус пропил" у лидеров рейтинга получился заметным. Киноучителя получили не более 2% голосов на каждого.

Кроме того, 6% респондентов считают, что примеров для подражания среди 20 названных персонажей нет, а 15% предложили свои, альтернативные варианты.

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