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Источник Правда.Ру

В Нигерии скончался "главный папа" планеты

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В возрасте 93-х лет в Нигерии скончался Альхаджи Мохаммед Абубакар Белло Масаба, известный  тем, что имел 130 жен и 230 детей.

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Фото: скриншот с youtube.com

Как сообщила газета Daily Trust, о его смерти журналистам сообщил его личный помощник: "Баба сказал нам, что его время пришло, что он завершил свое божественное назначение и  готов встретить своего Творца".

"Супермногоженцем" мусульманский проповедник  Масаба был признан еще при жизни. В одном из интервью он признался журналистам, что самое трудное  - совладать со всем этим немыслимым числом домочадцев, и что "его выручает лишь помощь Всевышнего".

Взгляды Масабы на семью одобряли далеко не все. Когда ему было еще 84 года, а жен и детей было только 86 и 170, исламский суд требовал от него оставить себе лишь четырех супруг, как положено по Корану. Иначе ему угрожали смертной казнью. В ответ Масаба заявил, что в священном писании нет никаких упоминаний про наказание за наличие более чем четырех жен.

Интересно, что по мнению врачей, многоженство - очень вредное явление. К примеру, арабский  ученый Амин Даулах, который в результате проведенных исследований пришел к выводу, что у мужчин, состоящих в полигамном  браке риск заболеть ишемической болезнью сердца или сужением коронарных сосудов в 4 раза выше, чем у моногамных  мужчин. Правда повышенную опасность болезней ученый объяснил, не физической, а финансовой и психологической нагрузкой, связанной с поддержкой нескольких домохозяйств. 

Однако тут можно было бы привести в пример президента ЮАР. Как и положено настоящему зулусу, а Джейкоб Зума относится именно к этому народу, в конце жизни он решил жениться в очередной, но последний раз. Зума - первый из президентов этой страны, заявивший открыто о своей приверженности к полигамии. По недавнего времени состояние здоровья 72-летнего президента ЮАР не вызывало вопросов даже у самых его закоренелых противников. Правда, женился Зума только в четвертый раз.

В целом же, традиции многоженства по-прежнему очень сильны в странах Центральной Африки. вот и в Камеруне, монарх одной из центральных областей - король Абумби Одиннадцатый - имеет 100 жен и 500 детей. Некоторые жены перешли к нему по наследству от предыдущего монарха - таких уж у местных жителей традиции.

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